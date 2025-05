Monden Dan Alexa și soția lui, divorț inevitabil. Ce se știe până acum







Dan Alexa se confruntă cu un moment dificil pe plan personal. După cinci ani de căsnicie, antrenorul și partenera lui au decis să meargă pe drumuri separate. Tehnicianul a depus actele de divorț și așteaptă procesul.

Culisele divorțului dintre Dan Alexa și Andrada

Cei doi au împreună un fiu și au preferat să își păstreze povestea departe de ochii publicului. Pentru Alexa, acesta este al doilea mariaj care se destramă. În 2016, tehnicianul s-a despărțit de Izabela, femeia care i-a dăruit două fiice.

Deși din afară păreau un cuplu solid, relația dintre Dan Alexa și Andrada s-ar fi deteriorat treptat, mai ales după participarea acestuia la Asia Express. Întors în România, fostul fotbalist a luat decizia de a pune capăt mariajului.

„Nu vreau să comentez nimic momentan. Este o acțiune, acum încep divorțul, însă nu vreau să comentez”, a declarat antrenorul, potrivit Cancan.

A câștigat competiția, dar și-a pierdut liniștea

Deși a reușit să câștige competiția alături de Gabi Tamaș, succesul din emisiune nu s-a reflectat și în planul sentimental.

În urmă cu două luni, Asia Express și-a încheiat sezonul cu o finală spectaculoasă. În lupta decisivă au ajuns două echipe formate exclusiv din bărbați: fotbaliștii Gabi Tamaș și Dan Alexa, respectiv actorii Ștefan Floroaica și Alexandru Ion. Victoria le-a revenit sportivilor, care au plecat acasă cu premiul de 30.000 de euro.

La întoarcerea în țară, Dan Alexa a fost întâmpinat cu emoție de soția sa și de fiul lor, care s-a bucurat enorm să-și revadă tatăl. Totuși, bucuria revederii a fost de scurtă durată.

Soția lui Dan Alexa: Nimic nu învinge bunătatea

De-a lungul timpului, Dan și Andrada au preferat să-și țină viața personală departe de ochii publicului și nu au discutat niciodată în mod deschis despre eventualele probleme din cuplu.

După ce vestea divorțului a devenit publică, Andrada a publicat un mesaj subtil pe rețelele de socializare. Ea a postat pe Instagram un videoclip scurt dintr-un desen animat, în care se vorbește despre importanța bunătății și a iertării.

„Nimic nu învinge bunătatea. Ea rămâne acolo în liniște, în ciuda a tot”, este o parte din textul postării distribuite de soția lui Dan Alexa, pe Instagram.

Postarea Andradei a venit la doar câteva minute după ce s-a aflat că Dan Alexa a depus actele de divorț. După câteva minute, fosta parteneră a antrenorului a decis să șteargă postarea.

A mai trecut printr-un divorț

Dan Alexa nu este la primul divorț. În 2016, tehnicianul a pus capăt mariajului cu Izabela. După separare, Alexa a avut doar cuvinte de laudă la adresa fostei lui partenere.

„Eu am avut parte de o soție foarte bună, are și-a dedicat viața pentru mine. (...) Ea suferea foarte mult când jucam prost sau eram criticat. Și-a dat viața după programul meu (...) Cred că am fost imatur în relație”, spunea el.