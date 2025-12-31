Cum și-a cucerit Sorin Bontea soția. N-a fost deloc ușor

Chef-ul Sorin Bontea a rememorat cu nostalgie începuturile relației sale cu Monica, femeia care îi este alături de peste 35 de ani. Bucătarul a explicat cum a cucerit-o pe soția lui și cum au fost primele întâlniri.

„Pe nevastă-mea am scos-o la cofetăria Athenee Palace, că mi-a plăcut mult de tot de ea. Evident, că d-aia am luat-o de nevastă (râde). Ne-au dat și Pepsi la Athenee, dar într-o carafă de ceai, să nu se vadă”, povestește chef-ul.

Sorin Bontea a spus că, pe vremea lui Ceaușescu, gesturile simple și atenția la detalii erau mai importante decât opulența.

Juratul de la MasterChef și-a amintit că, deși salariul nu era mare – aproximativ 2.000 de lei – se descurca bine grație bacșișurilor din restaurante. Cu acești bani, își permitea mici plăceri: ieșiri la cofetărie, vacanțe la mare și la munte, dar și sprijin pentru familie.

„Cu banii ăștia îmi făceam toate plăcerile, mergeam la mare, la munte, la restaurant, la cofetărie și mai dădeam și bani în casă. În rest, nici nu prea aveam ce să facem cu banii… Telefoane nu erau, haine nu prea găseai, petreceri mai făceam acasă, dar cu o bucată de cașcaval și un salam uscat țineai tot bairamul. Vinul îl aveam de la țară și cam asta era”, a declarat Bontea pentruViva.ro.

Chef-ul și-a amintit și de începuturile sale în meserie, când disciplina era impusă prin metode dure. Mentorii săi foloseau pedepse fizice și insulte pentru a-i învăța meseria.