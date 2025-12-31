Monden

Cum și-a cucerit Sorin Bontea soția. N-a fost deloc ușor

Cum și-a cucerit Sorin Bontea soția. N-a fost deloc ușor
Chef-ul Sorin Bontea a rememorat cu nostalgie începuturile relației sale cu Monica, femeia care îi este alături de peste 35 de ani. Bucătarul a explicat cum a cucerit-o pe soția lui și cum au fost primele întâlniri.

Cum a cucerit-o Sorin Bontea pe soție

„Pe nevastă-mea am scos-o la cofetăria Athenee Palace, că mi-a plăcut mult de tot de ea. Evident, că d-aia am luat-o de nevastă (râde). Ne-au dat și Pepsi la Athenee, dar într-o carafă de ceai, să nu se vadă”, povestește chef-ul.

Sorin Bontea a spus că, pe vremea lui Ceaușescu, gesturile simple și atenția la detalii erau mai importante decât opulența.

„Acum trebuie să duci fetele la club, să iei șampanie scumpă, cu roaba. Dacă n-ai bani de roabă, e groasă treaba. Pe vremea mea cu o savarină, o citronadă și o plimbare prin IOR dădeai pe spate o fată. Și dacă îi mai ofereai și o floare din parc, ruptă dintr-un scuar, o cucereai definitiv.”

Cum se descurca cu banii

Juratul de la MasterChef și-a amintit că, deși salariul nu era mare – aproximativ 2.000 de lei – se descurca bine grație bacșișurilor din restaurante. Cu acești bani, își permitea mici plăceri: ieșiri la cofetărie, vacanțe la mare și la munte, dar și sprijin pentru familie.

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu si Catalin Scarlatescu - MasterChef Romania 2024

Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu. Sursa foto: Pro TV

„Cu banii ăștia îmi făceam toate plăcerile, mergeam la mare, la munte, la restaurant, la cofetărie și mai dădeam și bani în casă. În rest, nici nu prea aveam ce să facem cu banii… Telefoane nu erau, haine nu prea găseai, petreceri mai făceam acasă, dar cu o bucată de cașcaval și un salam uscat țineai tot bairamul. Vinul îl aveam de la țară și cam asta era”, a declarat Bontea pentruViva.ro.

A fost bătut de mentorii săi

Chef-ul și-a amintit și de începuturile sale în meserie, când disciplina era impusă prin metode dure. Mentorii săi foloseau pedepse fizice și insulte pentru a-i învăța meseria.

Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu

Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu. Sursă foto: Facebook

„Toți mentorii mei au fost duri. Pe vremea aia te băteau, aruncau cu tigăile după tine, îți dădeau cu polonicul în cap, te luau la șuturi, te înjurau. Păi ce era ca acum, să nu ai voie să spui nimic… Noi nu aveam în vocabular ‘burnout’, nici ‘depresie’, nici ‘bullying’.

Poate treceam și noi prin asta, dar nu se foloseau acești termeni. Bullying-ul era privit cumva ca o caterincă mai dură între băieți. Evident că se întâmpla să ne mai și deranjeze, dar treceam peste și ne vedeam de treabă”, a explicat Bontea.

