Cum a arătat 2025 pentru Interbrands Orbico și ce urmează pe mai departe

Cu o cifră de afaceri de 1,4 miliarde de euro în 2024 și o creștere de 16% față de anul precedent, Interbrands Orbico continuă să demonstreze că distribuția modernă se construiește din echilibru, adaptare și o viziune solidă asupra viitorului. Parte a Orbico Group, un conglomerat care operează în peste 20 de țări, compania rămâne unul dintre cei mai puternici jucători din România în zona FMCG, beauty și cosmetice.

În contextul includerii sale în „Top 300 Companii de Succes”, reprezentanții Interbrands Orbico au vorbit despre investiții, provocări, sustenabilitate și direcțiile care modelează strategia într-o perioadă economică plină de incertitudini.

Pentru 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de aproximativ 1,4 miliarde de euro, ceea ce marchează o creștere importantă într-un an dominat de volatilitate și măsuri fiscale imprevizibile. Reprezentanții Interbrands Orbico subliniază că dinamica pozitivă a fost alimentată de dezvoltarea organică, extinderea canalelor de distribuție și consolidarea portofoliului prin noi parteneriate.

Pentru 2025, estimările sunt prudente, o creștere „single digit”, frânată de inflație, de presiunea asupra consumului și de un climat fiscal tot mai impredictibil. „Costurile în creștere și nivelul superior de taxare se reflectă direct în profitabilitatea companiei”, punctează reprezentanții Interbrands Orbico.

În ultimul an, compania a accelerat programele începute anterior în direcția digitalizării și optimizării operaționale. Tot ce înseamnă procese, fluxuri, soluții software sau infrastructură logistică este supus unui proces amplu de modernizare. Iar strategia se va extinde și în anii următori. Obiectivul este clar, acela de eficiență maximă, trasabilitate, reducerea costurilor și un nivel ridicat al sustenabilității. Compania investește intens în soluții digitale și în accelerarea componentelor SGR, semn că distribuția viitorului nu mai poate funcționa fără tehnologie și responsabilitate.

Interbrands Orbico operează în una dintre cele mai sensibile zone ale economiei, bunurile de larg consum. În acest sens, orice fluctuație se simte imediat în piață. Inflația din FMCG, mai mare decât cea națională, a pus presiune pe consumatori, iar creșterea prețurilor la servicii a amplificat dificultățile. În plus, instabilitatea fiscală și politică a îngreunat planificarea strategică. „Volatilitatea a pus presiune pe construcția planurilor de viitor și a creat instabilitate”, spun reprezentanții companiei.

Dar, deși activează într-un sector competitiv, compania își asigură avantajul prin câteva elemente cheie precum calitatea serviciilor pentru clienți, canale de distribuție optimizate, prețuri competitive și adaptarea constantă a portofoliului la nevoile pieței. Un aspect unic este amprenta regională a grupului, care operează în Europa Centrală și de Est. Această rețea extinsă permite sinergii operaționale și o agilitate superioară.

Compania pune un accent special pe retenția și dezvoltarea angajaților prin beneficii competitive, programe de training, cultură internă bazată pe transparență și colaborare. Mediul este construit pentru munca în echipă, iar eforturile sunt recunoscute și recompensate. Această viziune se reflectă nu doar în organizație, ci și în inițiativele CSR, un pilon esențial al strategiei Interbrands Orbico. De la campania „De Mărțișor, donează pentru viață!”, la #BeBetterTogether sau proiectele de sustenabilitate precum Orbico Green Day, premiat la Gala CSR Awards România, compania investește constant în comunitate.

Anul 2025 se conturează ca unul al prudenței. Inflația încă ridicată, deficitele bugetare și instabilitatea globală compun un mediu economic tensionat, iar perspectivele de creștere sunt fragile. În acest context, compania își adaptează strategiile pentru a rămâne agilă, eficientă și sustenabilă. „Ne pregătim pentru o nouă realitate economică”, spun reprezentanții Interbrands Orbico, subliniind nevoia unui model operațional modern, flexibil și bine ancorat în dinamica actuală.

Dacă Interbrands Orbico ar putea fi rezumată în nouă cuvinte, acesetea ar fi: modernizare continuă. De la parteneriate la procese de vânzare, de la soluții eB2B până la merchandising în magazine, totul se aliniază unei strategii care pune eficiența și evoluția în centrul operațiunilor.

Compania nu a resimțit direct tensiunile din proximitatea României, având în vedere că majoritatea partenerilor provin din Europa de Vest. Totuși, instabilitatea lanțurilor de aprovizionare a generat volatilitate suplimentară în mediul de business – un semnal că interconectarea globală face ca orice dezechilibru să se propage rapid.