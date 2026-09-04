Publicarea motivărilor Curții Constituționale (CCR) privind încetarea mandatelor actualelor conduceri de la TVR și Radio România provoacă o dispută aprinsă pe scena politică și juridică. Avocatul Adrian Toni Neacșu atrage atenția într-o postare pe Facebook asupra unei probleme extrem de grave legate de modul în care au fost gestionate aceste documente. El arată că blocarea timp de peste patru luni a efectelor deciziilor a avantajat în mod direct PNL din punct de vedere politic.

Elementele tehnice din spatele documentelor oficiale aduc dovezi clare în această polemică. Semnăturile electronice atașate deciziilor indică faptul că magistratul-asistent a semnat textul încă din data de 13 iulie. Cu toate acestea, președinta instituției, Elena-Simina Tănăsescu, a aplicat propria semnătură abia pe 3 septembrie, cu o singură zi înainte de apariția actelor în Monitorul Oficial. Deși Deciziile nr. 394 și 395 au fost pronunțate la data de 29 aprilie 2026, ele au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 748 abia vineri, 4 septembrie 2026, adică după un interval de 128 de zile.

Această amânare are consecințe juridice directe. Până la momentul publicării oficiale a motivării, consiliile de administrație desemnate nelegal și-a păstrat atribuțiile, iar actele adoptate de aceste structuri au beneficiat de prezumția de constituționalitate, rămânând pe deplin valabile.

În acest context, fostul membru CSM oferă o replică dură liderului deputaților PNL, Gabriel Andronache. Reprezentantul liberal acuzase anterior Curtea că „sare calul rău de tot” și susținuse că deciziile ar urmări favorizarea unor numiri politice provenite de la PSD pentru conducerea celor două instituții publice de media.

„Când hoțul prins e și fudul se comportă ca liderul PNL Gabriel Andronache: acuză și devine violent”, își începe Adrian Toni Neacșu postarea.

Adrian Toni Neacșu explică faptul că hotărârile Parlamentului privind numirea consiliilor de administrație ale TVR și SRR au fost rezultatul unei distribuiri a locurilor care a ignorat ponderea reală a formațiunilor politice, caracterizând întreaga operațiune drept o „fraudă”.

Punctul central al argumentației majorității din Curte este că cele opt poziții rezervate grupurilor parlamentare trebuiau acordate în baza a două criterii obligatorii și cumulative: configurația politică și ponderea reprezentării în Parlament. Negocierile dintre partide nu puteau elimina aceste reguli clare.

În privința TVR, judecătorii constituționali au constatat o discrepanță vădită: grupuri parlamentare cu o pondere de peste 10% au primit un număr egal de locuri cu grupuri care aveau sub 10%, deși diferențele de reprezentare erau de două sau chiar de trei ori mai mari. La momentul votării desemnărilor, AUR deținea 90 de parlamentari, reprezentând 19,4%, PNL avea 73 de parlamentari, adică 15,7%, iar USR înregistra 59 de parlamentari, respectiv 12,7%. Cu toate acestea, AUR a primit un singur loc din cele opt alocate politic la TVR, în timp ce PNL a primit două locuri.

Analizând cumulativ ambele instituții media, Neacșu arată că PNL a obținut în total trei mandate în consiliile de administrație, la care s-a adăugat controlul asupra conducerii executive a TVR prin sprijinirea Adrianei Săftoiu.

Liderul deputaților liberali a contestat intens prevederile din paragraful 63 al motivării, prin care instanța constituțională stabilește că numirea președintelui TVR își pierde de asemenea efectele.

Gabriel Andronache a susținut că instanța a lipsit „din senin” de efecte numirea Adrianei Săftoiu, argumentând că judecătorii nu fuseseră sesizați direct în legătură cu Hotărârea Parlamentului nr. 50/2025. De asemenea, parlamentarul PNL a afirmat că desemnarea Adrianei Săftoiu ar fi fost făcută „de Guvern și nu de Parlament”.