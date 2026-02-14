Cu ce îl răsfață Monica Bîrlădeanu pe Valeriu Gheorghiță. Rețeta pe care o fac toți românii, actualizată

Macaroane cu brânză reprezintă preparatul cu care Monica Bîrlădeanu a ales să își răsfețe soțul, potrivit unei postări recente publicate pe rețelele sociale. Actrița a împărtășit cu urmăritorii săi rețeta preferată, descrisă drept una inspirată din copilărie, dar „ușor actualizată”, dezvăluind ingredientele și pașii de preparare.

Dincolo de activitatea profesională, Monica Bîrlădeanu a arătat de mai multe ori că acordă atenție și momentelor petrecute acasă. De această dată, actrița a adus în prim-plan un preparat simplu, dar cu semnificație personală, pe care l-a asociat cu amintirile din copilărie.

În mesajul distribuit online, actrița a explicat că macaroanele cu brânză rămân una dintre mâncărurile sale preferate, pe care o gătește ori de câte ori are ocazia. Postarea a fost însoțită de detalii despre modul în care rețeta clasică a fost adaptată.

„Macaroane cu brânză, rețeta copilăriei, ușor actualizată… Ung tava cu ulei de cocos (îi dă o aromă foarte fină, dar incredibil de bună). Adaug un iaurt pe lângă brânza dulce și sărată. Adaug 1 lingură de coajă de portocală rasă, ținută în zahăr toată iarna (rețeta mamei)”, a scris Monica Bîrlădeanu.

Potrivit informațiilor oferite în postare, rețeta propusă de actriță combină ingrediente tradiționale cu unele elemente mai puțin întâlnite în varianta clasică.

Lista ingredientelor include:

Macaroane;

Brânză dulce;

Brânză sărată;

Iaurt;

Coajă de portocală în zahăr;

Ulei de cocos;

Sare

Utilizarea uleiului de cocos și a cojii de portocală în zahăr adaugă note aromatice distincte, conform descrierii făcute de actriță.

Aceasta a menționat că rețeta pentru coaja de portocală este moștenită din familie.

În explicațiile publicate, Monica Bîrlădeanu a detaliat etapele necesare pentru realizarea preparatului. Procesul începe cu fierberea pastelor într-o oală cu apă clocotită, în care se adaugă un praf de sare.

După fierberea conform instrucțiunilor de pe ambalaj, macaroanele sunt scurse bine de apă. În paralel, într-un bol încăpător, se amestecă brânza dulce cu cea sărată, în funcție de preferințe. Peste compoziție se adaugă iaurtul, urmat de coaja de portocală tăiată mărunt.

Macaroanele sunt apoi încorporate în amestecul de brânză, iar compoziția rezultată este transferată într-un vas termorezistent uns cu ulei de cocos. Preparatul este introdus în cuptorul preîncălzit la 180°C pentru aproximativ 20–25 de minute.

Rezultatul final este descris ca având o crustă ușor aurie.

Postarea actriței a generat numeroase reacții din partea utilizatorilor. Comentariile au vizat în special combinația de ingrediente și nota personală a rețetei.

Mulți dintre urmăritori au apreciat ideea reinterpretării unui preparat clasic, în timp ce alții au remarcat legătura emoțională pe care actrița o are cu acest fel de mâncare.

Rețetele culinare rămân printre cele mai populare tipuri de conținut lifestyle distribuite de personalități publice.