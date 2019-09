Cu campania la psihiatru. O euro-deputată de-a lui Cioloș ar vrea „să nu mai rămână nici urmă” din adversari

Curios să văd ce mai este nou, ca orice om care lipsește din mediul curent și revine la activitățile sale, odată întors acasă dintr-o scurtă vacanță, am luat la răsfoit presa online. Nu am găsit mari clinteli, față de cum lăsasem cu doar o săptămână și ceva în urmă. În Cazul „Caracal”, aceleași dubioșenii, în Cazul „Ce Președinte Or Mai Vrea Serviciile”, aceleași tangouri, iar primele în topurile news-urilor, aceleași știri din categoriile „Incredibil!”, „Răsturnare de situație”, și „Omenirea în alertă”. Ceva însă tot mi-a atras atenția.