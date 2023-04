Cristi Minculescu, adevărul despre relația cu Dan Bittman. De la ce a pornit totul

Au existat foarte multe zvonuri privind rivalitatea dintre Cristi Minculescu și Dan Bittman de-a lungul anilor. Acestea se bazează, cel mai probabil, pe faptul că cei doi fac parte din trupe celebre din România. Solistul formației Iris a explicat care este relația pe care o are cu colegul său de breaslă. Este important de precizat că Minculescu a părăsit trupa Iris în anul 1982, pentru a înființa Voltaj, iar Bittman i-a luat locul în trupa rock. În cele din urmă, prezentatorul de televiziune a plecat la Holograf. Toate aceste lucruri i-au făcut pe fani să creadă că între cei doi există o rivalitate.

Cristi Minculescu a declarat că mutările s-au întâmplat când erau foarte tineri și încercau să experimenteze tot felul de lucruri. De asemenea, aceea a fost perioadă în care fiecare dintre ei și-a dat seama care este stilul de muzică preferat. Solistul trupei Iris a mai adăugat că în acea perioadă foarte mulți artiști s-au mutat de la o trupă la alta. Minculescu a plecat inițial de la Harap-Alb și a mers la trupa Iris.

Rivalitatea dintre Cristi Minculescu și Dan Bittman

Artistul a vorbit și despre relația pe care o are cu Dan Bittman. „Nu a existat niciodată o rivalitate între noi și chiar nu-mi dau seama de unde a apărut această impresie, fiindcă întotdeauna ne-am apreciat unul pe celălalt și am avut cuvinte de laudă în mod reciproc. Ne distrăm împreună de fiecare dată când ne întâlnim, spunem bancuri, ne aducem aminte de tinerețe, de începuturile noastre în muzică, deci nici pe departe să existe vreun conflict sau rivalitate. Am și lansat o piesă împreună, «S-aprindem torțele»”, a declarat Minculescu.

Solistul trupei Iris a mai adăugat că oamenii și-au creat o percepție greșită pentru că atât el, cât și Bittman sunt soliștii unor trupe foarte cunoscute în România. Minculescu a explicat că fanii lor nu trebuie să se gândească la o posibilă rivalitate pentru că aceasta nu există. În ceea ce privește regretele acumulate, solistul a spus că preferă să nu se gândească la aceste lucruri.

„Sigur că sunt lucruri pe care și eu aș fi vrut să le fac altfel, dar încerc să nu mă gândesc prea mult la ele, fiindcă oricum sunt consumate, nu mai pot da timpul înapoi și nu-mi place să trăiesc în trecut. Dar spun eu că am învățat din toate aceste experiențe și tot răul a fost, până la urmă, spre bine. Cu toate astea, cred că aș încerca să am mai multă grijă de mine, în sensul în care să nu mă mai las pe locul doi în detrimentul altor persoane. Eu sunt o persoană destul de emoțională”,a declarat Cristi Minculescu pentru Viva!.