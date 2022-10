Femeile roiesc în jurul lui Dan Bittman. Artistul, surprins în compania unei noi cuceriri

Recent, artistul a fost văzut în compania unei șatene, surprins de paparazzi, acesta ar fi plecat cu mașina din „Nordului”, de unde locuiește, iar în dreapta lui se afla frumoasa tânără șatenă. S-au îndreptat spre centrul orașului unde au fost prinși în traficul aglomerat.

Ajunși la destinație au mai petrecut câteva momente împreună, stând de vorbă, iar însoțitoarea acestuia l-ar fi mângâiat cu tandrețe pe cap, conform celor de la cancan.ro.

Relațiile din ultima perioadă ale lui Dan Bittman au ajuns în atenția presei: Mezzosoprana Andreea Ilie, care în prezent are o relație cu un italian, actrița Monica Odagiu și lista poate continua.

Surprins cu fosta iubită a lui Cătălin Cazacu

În luna februarie, cântărețul trupei Holograf a fost surprins în brațele Anei Roman, fosta iubită a lui Cătălin Cazacu. Cei doi s-au pozat îmbrățișați chiar la ziua Taniei Budi.

Anna Roman a avut o relație agitată cu fostul concurent de la Exatlon, Cătălin Cazacu. Bruneta a mai avut câteva întâlniri amoroase cu bărbații din showbiz, dar nu s-a legat nimic serios. Aceasta șochează din nou! A fost surprinsă în ipostaze apropiate cu solistul de la Holograf, Dan Bittman.

Cei doi au postat o fotografie în care erau îmbrățișați și mai fericiți ca niciodată. Totul s-a întâmplat la ziua Taniei Budi. Artistul a venit singur sâmbătă seară la petrecerea bunei lui prietene, dar nu a putut să nu cadă în vraja Annei Roman. Aceasta a profitat că solistul de la Holograf este despărțit de mama copiilor săi, Liliana Ștefan, dar în acea perioadă se vehicula faptul că avea o legătură și cu soprana Andreea Ilie.

De ce a renunțat Dan Bittman la iubirea vieții lui?

Dan Bittman și Liliana Ștefan s-au despărțit în anul 2016, dar artistul a confirmat separarea în 2020. Această veste a șocat toată industria muzicală, mai ales că cei 2 au și trei copii împreună, Alexandru Bittman (22 de ani), Mark Nicolas Bittman (14 ani) și Patrick Bittman (18 ani).

Solistul trupei Holograf a recunoscut că Liliana a fost marea lui iubire și că el a fost cel care a greșit în relație. Internauții au dedus că Monica Odagiu este femeia care i-a furat mințile și care l-a făcut să renunțe la familie pe Dan Bittman, dar adevărul este total diferit.

„Liliana Ștefan nu mai este partenera mea de viață de 4 ani cel puțin. Presa a speculat foarte mult pe tema asta. De un an nu mai locuim nici împreună. A trebuit să ne despărțim, am încercat să o facem cât s-a putut de civilizat. Nu vorbesc cu plăcere de despărțirea aceasta, pentru că fiind și mama copiilor mei, este femeia pe care am iubit-o cel mai mult și cu care am fost și cel mai mult timp, dar lucrurile au luat-o razna și aici recunosc că sunt eu de vină și acolo s-a ajuns”, a spus Dan Bittman, la acea vreme.