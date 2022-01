Adevărul a ieșit la iveală! De ce a renunțat Dan Bittman la iubirea vieții lui? „Lucrurile au luat-o razna“

Dan Bittman și Liliana Ștefan s-au despărțit în anul 2016, dar artistul a confirmat separarea în 2020. Această veste a șocat toată industria muzicală, mai ales că cei 2 au și trei copii împreună, Alexandru Bittman (22 de ani), Mark Nicolas Bittman (14 ani) și Patrick Bittman (18 ani).

Solistul trupei Holograf a recunoscut că Liliana a fost marea lui iubire și că el a fost cel care a greșit în relație. Internauții au dedus că Monica Odagiu este femeia care i-a furat mințile și care l-a făcut să renunțe la familie pe Dan Bittman, dar adevărul este total diferit.

Adeveratul motiv din spatele despărțirii

«Liliana Ștefan nu mai este partenera mea de viață de 4 ani cel puțin. Presa a speculat foarte mult pe tema asta. De un an nu mai locuim nici împreună. A trebuit să ne despărțim, am încercat să o facem cât s-a putut de civilizat. Nu vorbesc cu plăcere de despărțirea aceasta, pentru că fiind și mama copiilor mei, este femeia pe care am iubit-o cel mai mult și cu care am fost și cel mai mult timp, dar lucrurile au luat-o razna și aici recunosc că sunt eu de vină și acolo s-a ajuns», a spus Dan Bittman, la acea vreme.

Dan Bittman schimbă femeile ca pe șosete?

După ce s-a zvonit că marele artist se iubește cu actrița Monica Odagiu, un alt detaliu a ieșit la iveală. Acesta s-a îndrăgostit de mezzosoprana Andreea Ilie, cu care a avut și o relație. Liliana Ștefan a simțit că iubitul ei se gândește la altcineva, dar a sperat că se va întoarce acasă. După luni întregi, Liliana a decis să renunțe și să îl dea afară din casă pe Dan Bittman.

Solistul s-a despărțit și de Andreea Ilie, având planuri diferite. Mezzosoprana visa să se căsătorească și să aibă un copil, dar Bittman nu mai voia să audă de așa ceva. Bruneta a încercat să îl uite pe acesta și a avut mai multe relații cu Norris Măgeanu, apoi cu Bobby Păunescu, însă în prezent pare a fi tot singură, potrivit Click.