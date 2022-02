Dan Bittman, în brațele altei femei. De cine a fost vrăjit solistul de la Holograf

Anna Roman a avut o relație agitată cu fostul concurent de la Exatlon, Cătălin Cazacu. Bruneta a mai avut câteva întâlniri amoroase cu bărbații din showbiz, dar nu s-a legat nimic serios. Aceasta șochează din nou! A fost surprinsă în ipostaze apropiate cu solistul de la Holograf, Dan Bittman.

Cei doi au postat o fotografie în care erau îmbrățișați și mai fericiți ca niciodată. Totul s-a întâmplat la ziua Taniei Budi. Artistul a venit singur sâmbătă seară la petrecerea bunei lui prietene, dar nu a putut să nu cadă în vraja Annei Roman. Aceasta a profitat că solistul de la Holograf este despărțit de mama copiilor săi, Liliana Ștefan, dar a uitat că este în joc și soprana Andreea Ilie.

Anna Roman, relație controversată cu Cătălin Cazacu

Anna Roman s-a iubit cu unul dintre cei mai râvniți burlaci din România, Cătălin Cazacu, dar nu a putut să îl ierte după ce l-a văzut în brațele cântăreței Claudia Pavel. După escapada sportivului, bruneta a încercat să își găsească fericirea lângă mai mulți bărbați de succes, dar fără rezultat.

În urmă cu câteva luni, cei doi au decis să își ofere a doua șansă și au plecat într-o vacanță exotică în Zanzibar. Au postat o serie de poze din locațiile luxoase, dar nu au confirmat niciodată împăcarea. Internauții au dedus că Anna Roman și Cazacu au fugit împreună din țară pentru a se apropia din nou unul de celălalt.

Sportivul a declarat de mai multe ori că fosta iubită, Anna, nu a greșit cu nimic, ba chiar i-a propus să încheie relația într-un mod civilizat.

„Ceea ce a fost între mine și Anna Roman, mă refer la cum s-a terminat între noi, a fost o greșeală. Adică, de fapt, o lipsă de comunicare, o problemă la care niciunul nu am greșit, dar care s-a terminat urât. Asta e, are tot respectul meu, nu am de ce să fiu supărat pe ea și nu văd de ce să nu am avea o relație civilizată acum, la atât de mult timp după ce totul s-a terminat între noi”, a declarat Cătălin Cazacu.

Se pare că împăcarea lor nu a durat mult. Cătălin Cazacu a fost vrăjit de Ramona Olaru și au început o relație de poveste.