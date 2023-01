Dan Bittman, „Don Juan” și la 60 de ani. În compania cui l-au surprins paparazzii în primele zile ale noului an

Solistul trupei Holograf s-a afișat în a doua zi a anului nou în compania unei tinere brunete și a unei femei mai în vârstă. Dan Bittman a ieșit cu mașina pe străzile Capitalei pentru a rezolva o serie de probleme alături de cele două femei. În dreapta artistului s-a urcat bruneta misterioasă, iar femeia trecută de prima tinerețe a stat pe bancheta din spate.

Prima oprire a celor trei a fost la un cabinet dermatologic, apoi s-au îndreptat către Spitalul Floreasca, unde a intrat doar Dan Bittman. Pe tot parcursul traseului, cât timp au stat în trafic, artistul și bruneta misterioasă au fost cu zâmbetul pe buze. Potrivit paparazzilor de la cancan.ro, cei doi par să aibă o relație, schimbând priviri dulci între ei.

Timpul va arăta dacă tânăra brunetă care l-a însoțit pe artist la spital în a doua zi din 2023 este noua sa cucerire.

Dan Bittman vorbește deschis despre viața sa

Ajuns la frumoasa vârstă de 60 de ani, solistul trupei Holograf se poate lăuda cu o carieră frumoasă, însă are multe realizări și pe plan personal. Dacă în ultimii șase ani prin viața lui s-au perindat diverse domnișoare, Dan Bittman a avut o relația de aproape trei decenii cu Liliana Ștefan, alături de care are și trei copii.

În cadrul unui interviu, artistul a mărturisit că are o relație frumoasă cu cei trei băieți ai săi. Îl vizitează și își fac planuri împreună. În ceea ce privește relația cu Liliana Ștefan, Dan Bittman susține că ea a fost un echilibru în viața lui și au încercat să aibă o familie frumoasă.

,,Liliana, mama copiilor mei. Ea a fost femeia pentru care am și făcut copiii. Am stat de vorbă și ne-am sfătuit. Am zis să facem un copil și uite, am făcut trei. Până să ne despărțim, am stat vreo 29 de ani cât de cât împreună. Am făcut multe împreună. Ea a fost echilibrul. Dacă nu ai o femeie de genul ei, nu poți să duci o lucrare atât de mare. (…)

Ne-am despărțit în condiții nu foarte amiabile, dar i-am spus lucrurile astea de-a lungul timpului și la plecare. Motivele despărțirii sunt 100% ale mele, mi le asum. Ea a fost jumătate din viața mea, până la urmă, aproape. Sunt 30 de ani aproape de când ne știm. Sunt ani mulți în care am trăit foarte frumos. Am încercat să avem o familie frumoasă”, a spus Dan Bittman în podcast-ul lui Mihai Morar.