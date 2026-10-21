Jurnalistul Cristi Ciupercă susține, într-o postare pe Facebook, că atacurile lui Ludovic Orban la adresa Serviciului Român de Informații și a conducerii instituției trebuie analizate în contextul relațiilor profesionale din trecut ale fostului premier.

Ciupercă face legătura între Ludovic Orban, casa de avocatură a lui Doru Trăilă și dosarul în care fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, este inculpat.

„Atacul lui Ludovic Orban la Serviciul Român de Informații și la conducerea serviciului nu este deloc întâmplător dacă punem lucrurile în context”, afirmă jurnalistul.

Potrivit lui Ciupercă, Orban ar fi fost plătit, în trecutul recent, de societatea de avocatură a lui Doru Trăilă.

Jurnalistul invocă dosarul instrumentat de Direcția Națională Anticorupție, în care procurorii au formulat acuzații privind legăturile dintre Trăilă, fostul șef al Direcției juridice a SRI, Dumitru Dumbravă, și Florian Coldea.

Ciupercă susține că, potrivit acuzațiilor prezentate de DNA, Doru Trăilă ar fi reprezentat o extensie a lui Dumbravă, iar acesta ar fi acționat la ordinele lui Coldea.

Jurnalistul face referire și la suspiciunile procurorilor potrivit cărora, după plecarea din SRI, Coldea și Dumbravă ar fi căutat clienți cu resurse financiare pentru a interveni în dosare penale.

Jurnalistul consideră că apropierea procesului penal în care Florian Coldea este inculpat ar putea explica reacțiile celor pe care îi asociază fostului prim-adjunct al SRI.

„Iar tabăra Coldea este foarte agitată că în curând ar putea începe procesul penal în care fostul prim adjunct al SRI este inculpat”, afirmă Ciupercă.

Reamintim că Serviciul Român de Informații (SRI) a reacționat marți seară la declarațiile făcute de Ludovic Orban, fost consilier al președintelui Nicușor Dan, care a sugerat că serviciile secrete ar fi garantat o înțelegere politică între șeful statului și PSD.

Instituția respinge acuzațiile și afirmă că nu există dovezi care să susțină implicarea sa în negocieri politice.

„SRI consideră regretabilă și iresponsabilă lansarea repetată în spațiul public a unor acuzații nefondate, prin care instituției îi sunt atribuite implicări politice fără nicio dovadă”, a transmis serviciul, după afirmațiile făcute de Orban.

SRI a respins și criticile referitoare la conducerea instituției, precizând că identitatea persoanei care asigură interimatul este publică, iar exercitarea funcției se face în conformitate cu legea. Reprezentanții serviciului au subliniat că activitatea instituției se desfășoară în limitele Constituției și ale legislației în vigoare.

Ludovic Orban a susținut, marți seară, că președintele Nicușor Dan s-ar fi apropiat de PSD cu obiectivul de a obține sprijinul social-democraților pentru un al doilea mandat prezidențial, în schimbul cedării guvernării către acest partid.

„Nicuşor conspiră de un an de zile cu PSD-ul cum să aducă PSD-ul la putere”, a afirmat Orban, care a descris noul Executiv drept un guvern dominat de social-democrați și a susținut că înlăturarea lui Ilie Bolojan ar fi făcut parte dintr-un plan convenit politic.

Fostul consilier prezidențial a afirmat că apropierea de PSD ar fi devenit vizibilă inclusiv în perioada de aproximativ o lună și jumătate în care a lucrat la Cotroceni. El a susținut că strategia șefului statului ar urmări obținerea sprijinului PSD la alegerile prezidențiale din 2030.

Întrebat de ce ar avea Nicușor Dan încredere PSD, Orban a răspuns că, în opinia sa, serviciile ar fi putut garanta respectarea unei asemenea înțelegeri. El a indicat atât SRI, cât și Serviciul de Protecție și Pază (SPP).

Orban a criticat, de asemenea, conducerea interimară a SRI, afirmând că instituția ar fi condusă „pe șestache”. SRI a respins această afirmație și a precizat că interimatul este legal și transparent.

Declarațiile lui Orban reprezintă acuzații și interpretări personale. SRI neagă implicarea politică, iar în informațiile prezentate nu sunt indicate dovezi publice care să confirme existența presupusei înțelegeri.