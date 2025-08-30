Economie Credit bancar versus IFN. Riscurile ascunse ale împrumuturilor rapide







Viața în România vine adesea cu provocări neașteptate. Facturile vin ca un tăvălug, iar salariul parcă nu ajunge niciodată până la finalul lunii. În astfel de situații, mulți români aleg să apeleze la INF-uri pentru a obține bani rapid. Atrași de ideea că nu au nevoie de documente de la ANAF, aceștia nu țin cont de riscurile care vin la pachet cu un astfel de împrumut. Avocatul Daniel Velicu a vorbit despre capcanele acestui tip de credit.

Creditele bancare sunt acordate după evaluarea atentă a situației financiare a solicitantului. Sumele pot fi mari, potrivite pentru achiziții semnificative sau investiții pe termen lung, iar perioadele de rambursare se întind uneori și pe 30 de ani. Ratele fixe și dobânzile rezonabile adaugă predictibilitate.

Cu toate acestea, procesul implică birocrație, dosare complexe și condiții stricte. Venitul celor care solicită un împrumut trebuie să fie stabil, istoricul de credit favorabil, iar în cazul sumelor mari sunt necesare garanții sau codebitori. În plus, aprobarea durează zile sau săptămâni, ceea ce nu ajută în situații urgente.

Creditele IFN oferă acces rapid la sume mai mici, de obicei între 100 și 5000 de lei. În plus, cei care le solicită pot primii banii doar în câteva ore. Procedura este simplă, online, fără necesitatea garanțiilor complexe sau a unui istoric de credit impecabil. Termenele de rambursare sunt scurte, iar banii pot fi returnați rapid, fără angajamente pe termen lung.

Dezavantajul major îl reprezintă dobânzile mai mari și riscul ascuns al serviciilor suplimentare. Unele IFN-uri pot percepe comisioane pentru procesare, asigurări sau „aprobare rapidă”, ceea ce poate transforma un împrumut aparent mic într-o datorie greu de gestionat. De asemenea, restanțele ajung în Biroul de Credit, afectând viitoarele solicitări de împrumuturi.

În România, toate IFN-urile legale trebuie să fie autorizate de Banca Națională. Verificarea pe site-ul BNR sau recenziile pe platforme independente poate preveni surprizele neplăcute. Conform specialiștilor, o companie serioasă transparență și respectă termenele convenite.

Este esențial ca persoana în cauză să citească contractul, să verifice suma totală de plată și să evite oferta „primul credit cu 0,01% dobândă” fără a analiza condițiile ulterioare.

„Această sintagmă cuprinde nu doar dobânda, ci și valoarea comisioanelor, iar uneori comisioanele sunt mai mari decât dobânda”, spune avocatul Daniel Velicu, exclusiv pentru EVZ.

Potrivit avocatului, cei interesați de un astfel de credit accesat „prin telefon” ar trebui să ceară toate detaliile prin email. Mai mult, acesta atrage atenția că multe persoane au obținut un împrumut fără să primească un contract.

„Să ceară înainte contractul și condițiile speciale de contractare. Nu e în regulă să semneze un contract cu comision de acordare. Clauzele speciale ar trebui citite înainte. Astfel, cei interesați ar trebui să ceară pe email valoarea dobânzii totale. Sunt persoane care au obținut împrumutul și nu au primit contractul”, arată el.

Având în vedere valul scumpirilor din ultimele săptămâni, avocatul susține că tot mai mulți români ar putea ajunge în situația de a apela la un astfel de împrumut.

„Aceste tipuri de împrumuturi sunt pline de capcane, iar românii cred că vor încheia mai multe contracte în perioada următoare”, mai spune Daniel Velicu.