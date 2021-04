Un copil a fost salvat în ultima clipă de un tren care circula cu mare viteză și care urma să-l lovească. S-a întâmplat într-o gară din orașul Mumbai, în India, iar întregul incident a fost filmat și distribuit pe rețelele de socializare.

Din imagini, se vede cum copilul, care merge ape marginea personului, alături de un adult, a alunecat și a căzut pe șinele de cale ferată. Acesta încearcă să se ridice pe peron, ajutat de adult, la o înălțime destul de mare. În acest timp, un tren care circula cu mare viteză se apropie amenințător, punându-i viața în pericol. La un moment dat, un bărbat, lucrător feroviar, sare pe șine și se repede să-l salveze. În viteză, în contra timp cu trenul care se apropia, el reușește să ridice copilul pe peron, în afara oricărui pericol, și, totodată, să se salveze, în ultima secundă.

Acțiunea de salvare se derulează cu rapiditate, în vreme ce trenul trece în viteză, fără să dea semne că ar încerca să frâneze.

Gestul salvatorului a fost descris în postările de pe conturile de socializare, drept un act de mare curaj.

„Foarte mândru de Mayur Shelke, feroviar de la gara Vangani din Mumbai, care a făcut un act excepțional de curajos, și-a riscat propria viață și a salvat viața unui copil”, se arată într-un mesaj pe Twitter.

„Lucrătorul feroviar feroviar Mayur Shelke a salvat un copil din fața unui tren în viteză! Mayur, ești un erou! Salutați-vă fratele”, a scris un alt utilizator care a distribuit imaginile cu acțiunea de salvare.

This is EXRRAORDINARY

Raw Courage

Situational Alertness

Service Before Self

Bravery

Railway lineman Mayur Shelke saved a child from running over by a train !

Mayur,You Are Real Life Hero🙏

Salute You Brother 🌺@rashtrapatibhvn @PMOIndia pic.twitter.com/gAhnioOuol

— Major Surendra Poonia (@MajorPoonia) April 20, 2021