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Colecția „SuperMașini Sport” prezintă în penultimul număr mașina japoneză Subaru BRZ. Macheta metalică și revista, de joi la chioșcuri!

Colecția „SuperMașini Sport” prezintă în penultimul număr mașina japoneză Subaru BRZ. Macheta metalică și revista, de joi la chioșcuri!
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Din cuprinsul articolului

Colaborare Subaru - Toyota

Subaru BRZ a luat naștere dintr-o colaborare unică între doi producători japonezi: Subaru și Toyota. Ideea din spatele acestui proiect comun a fost aceea de a crea un automobil sport accesibil, care să surprindă esența plăcerii de a conduce.

Inspirat de mașinile sport clasice din epoca de aur, BRZ a adoptat o abordare minimalistă și ușoară, punând agilitatea înaintea puterii brute. Designul, cu linii curate și o siluetă atletică, are un aspect care te trimite cu gândul la eleganța clasicelor sportive, iar proporțiile echilibrate, roțile poziționate în colțuri și capota joasă contribuie la o prezență vizuală care promite performanță.

O mașină care inspiră încredere

Tracțiunea spate, o raritate în gama Subaru, adaugă o dimensiune suplimentară plăcerii condusului. Distribuția greutății 50:50 între puntea față și cea spate optimizează stabilitatea și manevrabilitatea, asigurând că BRZ oferă un echilibru remarcabil în viraje. Această arhitectură a șasiului confirmă angajamentul Subaru de a crea o mașină care inspiră încredere șoferului în orice situație.

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În ciuda orientării sale sportive, Subaru BRZ nu a făcut rabat de la caracteristicile de siguranță. Sistemele avansate de asistență la conducere, precum frânarea automată de urgență și controlul tracțiunii, funcționează în armonie pentru a îmbunătăți protecția și liniștea șoferului.

Macheta mașinii este realizată din metal cu elemente de plastic, cu atenție la detalii.  Scara acestei serii este 1:34 – 1:39, machetele fiind astfel mai mari decât majoritatea celor oferite de alte colecții similare.

Ce vei găsi în numărul 16?

  •       Macheta metalică Subaru BRZ – mașina japoneză născută din colaborarea a doi mari producători niponi
  •       Revista dedicată cu informații despre modelul bazat pe fuziunea dintre agilitate și pasiunea pentru condus

Găsești numărul 16 al colecției la chioșcurile de ziare din toată țara începând de joi, 15 octombrie, la prețul de 59,99 lei.

Stoc limitat!

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