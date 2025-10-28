Social

Colecția „Monede și bancnote autentice din toată lumea” continuă călătoria sa fascinantă

Din cuprinsul articolului

După succesul primelor două numere, colecția „Monede și bancnote autentice din toată lumea” continuă aventura sa educativă și culturală, aducând în prim-plan o nouă destinație: Ecuador.

De luni, 27 octombrie, la toate chioșcurile de ziare din țară, găsiți numărul 3 al colecției, însoțit de două monede de 20 și 100 de sucres.

Știați că, încă de la apariția sa, moneda națională — sucrele — a fost denumită prin mai multe porecle de către ecuadorieni, care se refereau la ea drept „bețivul” sau „ayora”?

Sucre ecuadorian: o monedă numită după venezueleanul Antonio José de Sucre, bătută pentru prima oară în 1884, care a fost în circulație timp de 116 ani, până când a fost înlocuită de dolarul american, în anul 2000.

Nicușor Dan, pregătit să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu. PSD, în calculele pentru rotativa din 2027
Bolojan, planuri mari pentru 2026: România va primi 10 miliarde de euro prin PNRR

O colecție autentică, o experiență educativă

Alături de cele două monede de 20 și 100 de sucres, cititorii vor găsi în revistă o secțiune amplă dedicată istoriei banilor. Iar pentru colecționari, acest număr aduce informații importante pe fișa numismatică, pe care o pot păstra ordonat în cutia colecției de la numărul 2.

Nu uitați! De luni, 27 octombrie, la toate chioșcurile de ziare și punctele de difuzare a presei, găsiți numărul 3 al colecției „Monede & Bancnote autentice din toată lumea”, la numai 39,99 lei.

Următorul număr apare luni, 10 noiembrie, și va conține bancnota de 20 de dolari din Guyana, fișa numismatică și revista educativă.

Adună comorile lumii și descoperă poveștile lor — monedă cu monedă, bancnotă cu bancnotă!

SUA vs. China și Războiul din Ucraina. Analiză Strategică cu Generalul Adriean Pîrlog
Oana Micșoniu, BCR, la Gala Capital „Clienții sunt cei care ne inspiră de fiecare dată”
Irina Munteanu, Veolia, la Gala Capital „Cuvântul care ne definește cel mai bine este reziliența”

