Fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi va conduce Parchetul European, după ce a depus un angajament solemn în față Curții de Justiție a Uniunii Europene. Alături îi va fi și fostul său consilier de la Parchetul General, Cătălin Laurențiu Borcoman, girat de actualul ministru al Justiției, Cătălin Predoiu.

Cătălin Laurențiu Borcoman, fostul consilier al Laurei Codruța Kovesi, s-a aflat pe lista propusă, în anul 2019, de Ministerul Justiției pentru funcția de procuror european.

Parchetul European își începe activitatea, oficial, după ce șefa acestei instituții, Laura Codruța Kovesi, și mai mulți procurori europeni au depus luni, 28 septembrie, un angajament solemn în față Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).

Așa cum reiese dintr-un comunicat al instanței europene, „pentru a marca în mod solemn debutul oficial al activităților Parchetului European, o ședința de inaugurare a avut loc astăzi, la ora 11, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (UE)”.

„În cursul acestei ședințe de inaugurare, șefa și procurorii europeni ai Parchetului European și-au luat angajamentul solemn de a respectă obligațiile care decurg din funcția lor. Cu această ocazie, au pronunțat alocuțiuni domnul Koen Lenaerts, președintele Curții de Justiție a Uniunii Europene, și doamna Laura Codruța Kovesi,” precizează CJUE.

Pe cine conduce Kovesi

Sunt 23 de reprezentanți ai Justiției din Europa care și-au asumat un angajament solemn:

Laura Codruța Kovesi (RO), Frederic Baab (FR), Cătălin-Laurențiu Borcoman (RO), Jaka Brezigar (ȘI), Danilo Ceccarelli (IT), Gatis Doniks (LV), Yvonne Farrugia (MT), Teodora Georgieva (BG), Danielle Goudriaan (NL), Jose Eduardo Guerra (PT), Petr Klement (CZ), Tomas Krusna (LT), Tamara Lăptos (HR), Katerina Loizou (CY), Ingrid Maschl-Clausen (AT), Juraj Novocky (SK), Andres Ritter (DE), Maria Concepcion Sabadell Carnicero (ES), Gabriel Seixas (LU), Kristel Siitam-Nyiri (EE), Harri Tiesmaa (FI), Yves Van Den Berge (BE) și Dimitrios Zimianitis (GR).

„Mă angajez solemn să îmi exercit funcția în deplină independența, în interesul Uniunii în ansamblul sau; să nu solicit și să nu accept instrucțiuni de la nicio persoană sau entitate exterioară Parchetului European. Mă angajez de asemenea să respect obligația de confidențialitate, în ceea ce privește orice informație deținută de Parchetul European,” este angajamentul luat de procurorii europeni.

Ținta principală: corupția și fraudă transfrontalieră

CJUE precizează că Parchetul European este un organ independent al Uniunii însărcinat cu investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a autorilor infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii.

De exemplu fraudă, corupție sau fraudă transfrontalieră în materie de TVA care depășește 10 milioane de euro.

În acest scop, Parchetul European desfășoară investigații, efectuează acte de urmărire penală și exercită acțiunea publică în față instanțelor competențe din statele membre.

Parchetul European are sediul la Luxemburg. Actualmente, 22 de state membre participa la această cooperare consolidate: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croația, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Republica Cehă, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania și Țările de Jos.

Laura Codruța Kovesi a fost numită prima șefă a Parchetului European printr-un acord comun, din 16 octombrie 2019, între Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene.

De asemenea, Consiliul Uniunii Europene, prin decizia din 27 iulie 2020, i-a numit pe primii procurori europeni ai Parchetului European.

Cătălin Laurenţiu Borcoman şi-a început activitatea de procuror în 1997, la Parchetul Judecătoriei din Braşov, iar apoi a promovat la Parchetul Tribunalului.

Ulterior, Cătălin Laurențiu Borcoman a fost șeful DIICOT Brașov timp de două mandate.

Procurorul a fost consilier al procurorului general, în perioada în care funcţia era deţinută de Laura Codruţa Kovesi.

Magistratul a condus DIICOT Brașov în perioada 2012- 2018, iar între anii 2009 și 2010 a fost adjunct al structurii centrale.

În 2009 a fost adjunctul lui Codruț Olaru, procuror șef al DIICOT.

El a fost unul dintre criticii modificărilor aduse legilor justiției, dar și un susținător al protestelor magistraților de la Brașov.