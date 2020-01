Procurorul Marian Drilea, din dosarul Ayahuasca , care a cerut arestarea lui Gelu Oltean (foto) și a iubitei acestuia pentru trafic de droguri de mare risc, candidează pentru funcția de procuror șef al Parchetului General.

Potrivit sursei citate, Laura Codruța Kovesi, fost șef la DNA, și actualmente procuror general al Parchetului European, și-ar dori foarte mult ca Drilea să ajungă în funcția de procuror general.

”Procurorul Pompiliu Marian Drilea, care instrumenteaza cazul „Ayuahsca”, in care este implicat Gelu Oltean, a candidat in 2013 ca sa fie procuror sef al DNA, fiind sustinut de Victor Ponta, la acea vreme premier. La intelegere cu Traian Basescu, Victor Ponta si Liviu Dragnea mizau ca Laura Codruta Kovesi va juca pe mana lor. Acestia trimisera pe cineva la Bruxelles, unde Kovesi se retrasese la Misiunea Romaneasca, sub „sutana” Monicai Macovei, dupa ce si-a terminat mandatul ca procuror general, ca sa o convinga sa accepte sa fie sefa DNA. Ceea ce s-a si intamplat”, scrie ziuanews.ro.

După cererea de arestare a chestorului Oltean, Marian Drilea ar vrea să ajungă procuror general al României. La interviul de la CSM, Drilea a spus că lupta împotriva corupției este o prioritate. ”Pe componenta în ceea ce priveşte lupta anticorupţie, avem Strategia Naţională Anticorupţie pe perioada 2016-2020, în care toate bunele practici dezvoltate pe strategiile similare anterioare trebuie să rămână un obiectiv important axat pe direcţia de prevenire şi combatere”, a spus anchetatorul.

Al doilea procuror, care apare în dosarul Ayahuasca este Cătălin Borcoman. Acesta a fost propus anul trecut pentru funcția de procuror de execuție, în cadrul Parchetului European, condus acum de Laura Codruța Kovesi. Propunerea lui Borcoman nu s-a concretizat dar în prezent, există informații că fosta șefă de la DNA și l-ar dori în echipa ei de la Parchetul General

Ancheta de la ziuanews.ro, mai arată că dosarul ”Ayahuasca” are alte mize decât cea din infracțiunea reținută de trafic de droguri de mare risc, mize reprezentate de încercarea de a-l face pe Gelu Oltean să scrie anumite denunțuri.

Cei de la ziuanews.ro mai arată că există persoane interesate, persoane care au avut sau au poziții importante în Statul Român.

”S-a dorit, in fapt, pe langa arestarea lui Oltean, ca acest caz „Ayahuasca”, cu atatea nume mari implicate, sa mai rezolve doua lucruri: „disparitia” de langa presedintele Klaus Iohannis a lui generalului Gabriel Cretu – fost sef al SPP, trecut in rezerva pentru implicarea in dosarul „Ayahuasca” – si Madalina Dobrovolschi – fosta purtatoare de cuvant la Cotroceni, care si ea frecventa clinica respectiva la invitatia Vanessei Youness, partenera lui Oltean”, mai scrie ziuanews.ro.

