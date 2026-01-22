CNAIR cere constructorilor Magistralei 6 de metrou măsuri urgente, după accidentele din zona lucrărilor

CNAIR le-a solicitat constructorilor Magistralei 6 de metrou să adopte toate măsurile necesare pentru configurarea corectă a amenajărilor rutiere temporare, după accidentele produse în ultimele două zile pe DN1, în zona lucrărilor. „Aceste măsuri trebuie luate urgent pentru a nu pune în pericol participanţii la traficul rutier pe DN1”, a anunțat CNAIR, într-un comunicat de presă.

„Ca urmare a accidentelor de pe DN1, care au avut loc, în ultimele două zile, în zona lucrărilor penru Magistrala 6 de metrou, am notificat astăzi din nou constructorii să ia toate măsurile pentru configurarea corectă a amenajărilor rutiere temporare”, a anunțat insituția.

Reprezentanții CNAIR, care au mers la fața locului, le-au cerut antreprenorilor să respecte planurile de semnalizare avizate, să suplimenteze semnalizarea verticală pe zona mediană a DN1 și să refacă marcajele longitudinale și de direcționare.

De asemenea, antreprenorilor li s-a cerut să asigure protecție suplimentară a parapetului median în zona de legătură cu parapetul temporar și să coboare capătul lisei parapetului metalic la un unghi de 45 de grade.

„Aceste măsuri trebuie luate urgent pentru a nu pune în pericol participanţii la traficul rutier pe DN1, în zonele afectate de lucrările la M6. Tot astăzi am pus în vedere constructorilor să ia măsuri pentru a nu mai exista pierderi de materiale din benele basculantelor, care pot conduce de asemenea la afectare siguranţei rutiere, dar şi la deteriorarea părţii carosabile”, a anunțat CNAIR.

În cazul în care nu respectă măsurile impuse de CNAIR, constructorii riscă amenzi prevăzute de lege, de până la 6.000 de lei pentru fiecare abatere.

În ultimele trei luni, CNAIR a aplicat patru amenzi contravenționale, în valoare totală de 8.000 de lei.