Erupție de apă și gaz metan dintr-o gospodărie din Bihor

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bihor s-a reunit joi, ca urmare a unui incident produs în localitatea Sântimreu, comuna Sălard, unde un foraj necorespunzător efectuat într-o gospodărie a declanșat erupția unei coloane de apă, însoțită de gaz metan și sulf.

Persoanele din gospodăria afectată au fost relocate temporar la vecini, iar zona a fost încadrată într-un perimetru de siguranță de aproximativ 200 mp. Avertismente privind riscul de inflamabilitate și asfixiere au fost afișate, iar animalele domestice au fost îndepărtate din apropiere.

”În urma lucrărilor de săpături efectuate pentru forarea unui puţ de apă în localitatea Sântimreu, a fost descoperită accidental o acumulare de gaz la o adâncime de peste 120 de metri. La faţa locului a intervenit echipajul de Cercetare Biologică, Radiologică şi Nucleară (CBRN) al ISU Bihor pentru efectuarea măsurătorilor atmosferice”, au transmis, joi, oficialii ISU Bihor.

Echipajul CBRN al ISU Bihor a efectuat măsurători atmosferice, constatând că în prezent nivelul gazului metan și al sulfului este scăzut, însă poate crește în funcție de condițiile meteorologice. Autoritățile efectuează monitorizări zilnice pentru a menține situația sub control și pentru a asigura siguranța locuitorilor.

Debitul de apă generat de incident este controlat și direcționat spre râul Barcău. Operațiunile sunt realizate pentru a limita impactul asupra gospodăriilor și infrastructurii. ISU Bihor va sprijini lucrările de remediere cu echipamente speciale, după identificarea soluțiilor tehnice adecvate.

Prefectura Bihor a subliniat că incidente similare s-au mai înregistrat în zonă, din cauza particularităților geologice locale. Prefectul Marcel Dragoș a reiterat că astfel de lucrări trebuie efectuate doar cu avizele legale necesare, emise de autoritățile competente, pentru a evita riscuri pentru populație și mediul înconjurător.

Echipelor ISU și Administrației Bazinale de Apă Crișuri li se alătură autoritățile locale în monitorizarea permanentă a zonei și în aplicarea tuturor măsurilor preventive.