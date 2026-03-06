O femeie din Bihor, reținută de poliţiştii Biroului pentru Protecția Animalelor după ce a omorât un câine 

O femeie de 47 de ani din localitatea Bratca a fost reţinută de poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor, fiind cercetată pentru uciderea cu intenţie, fără drept, a unui câine, potrivit IPJ Bihor.

Potrivit IPJ Bihor, incidentul ar fi avut loc în seara de 4 martie, în jurul orei 18:00. Femeia s-ar fi aflat în curtea locuinţei sale, unde ar fi lovit de mai multe ori cu o ţeavă metalică un câine de rasă comună care intrase pe proprietate. În urma loviturilor, animalul a murit.

Anchetatorii susțin că, după producerea incidentului, femeia ar fi pus trupul câinelui într-un sac și l-ar fi dus la marginea localității Bratca, unde l-ar fi abandonat lângă un canal de colectare a apei.

În urma investigațiilor și a probelor strânse în acest caz, polițiștii au dispus joi reținerea femeii pentru o perioadă de 24 de ore.

A doua zi, vineri, aceasta a fost prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Aleșd. Procurorul de caz a solicitat instanței arestarea preventivă. Judecătorul de drepturi și libertăți a decis însă plasarea femeii în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Bihor, sub supravegherea unui procuror, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs fapta.

Reamintim că doi bărbaţi au fost reţinuţi vineri în dosarul care vizează uciderea câinilor în adăposturi din judeţele Prahova şi Giurgiu. Este vorba despre două cauze penale în care anchetatorii suspectează că, în perioada 2025–2026, reprezentanții a două adăposturi private de animale au încheiat contracte cu mai multe primării pentru capturarea, cazarea, eutanasierea și neutralizarea câinilor fără stăpân.

„În executarea acestor contracte, câinii care nu ar fi fost adoptaţi sau revendicaţi ar fi fost eutanasiaţi fără drept, cu încălcarea dispoziţiilor legale incidente în materie, respectiv a prevederilor OUG nr. 155/2001 şi HG nr. 1059/2013, care stabilesc cadrul legal privind gestionarea câinilor fără stăpân şi condiţiile în care poate fi dispusă eutanasierea”, au anunțat surse judiciare, potrivit News.ro.