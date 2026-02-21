Curtea de Conturi a descoperit erori de peste 33 milioane lei în administrația Bihorului condusă de Ilie Bolojan

Un raport al Curții de Conturi identifică erori contabile și plăți nejustificate în administrația județului Bihor din perioada conducerii lui Ilie Bolojan, care patrimoniul și evidențele financiare cu peste 33 milioane lei, relatează stiripesurse.ro.

Un raport recent al Curții de Conturi a scos la iveală probleme contabile semnificative în administrația județului Bihor pe perioada conducerii lui Ilie Bolojan.

Auditul oficial contrazice imaginea de „model de eficiență” promovată de ani de zile, prin care administrația era lăudată pentru investiții rapide, reducerea costurilor și disciplină bugetară.

Curtea de Conturi a emis o opinie contrară asupra situațiilor financiare ale județului, cea mai severă formă de concluzie pe care o poate primi o instituție publică. Practic, bilanțul nu reflectă realitatea financiară a județului. Această concluzie se bazează pe mai multe erori contabile majore identificate în patrimoniul public și în evidențele instituțiilor subordonate.

Una dintre cele mai mari erori se referă la activele necurente ale Campusului pentru Învățământ Dual din Oradea. Curtea de Conturi a constatat că anumite imobile au fost trecute în domeniul public al Municipiului Oradea, prin hotărâri ale Consiliului Județean și Consiliului Local Oradea, însă contabilitatea le menținea încă în evidențele județului.

Această supraevaluare a activelor a fost cuantificată la 17.867.051,67 lei, ceea ce a umflat artificial bilanțul județului. În practică, bunurile nu mai aparțineau efectiv Consiliului Județean, dar erau încă înregistrate ca atare.

Auditul a identificat și o problemă opusă, anume subevaluarea activelor necurente. Terenuri din domeniul public preluate pentru drumuri județene și proiecte de infrastructură, cum ar fi centurile ocolitoare sau culoarele de expropriere din Zona Metropolitană Oradea, nu au fost înregistrate în contabilitate.

Suprafața totală afectată este de 554.243 mp, iar valoarea contabilă a terenurilor lipsă se ridică la 14.484.633,12 lei. Astfel, bilanțul județului reflectă simultan active „plecate, dar încă în acte” și „intrate, dar lipsă din acte”, creând o imagine eronată a patrimoniului.

Raportul Curții de Conturi semnalează și neconcordanțe în gestionarea patrimoniului cultural al Muzeului Țării Crișurilor din Oradea. Există diferențe între evidența contabilă și gestiunea cantitativ-valorică a obiectelor muzeale, precum și aplicarea necorespunzătoare a procesului de denominare pentru bunurile deținute anterior datei de 1 iulie 2005.

Valoarea activelor subevaluate a fost calculată la 1.379.829,35 lei. În plus, muzeul nu a realizat reevaluarea bunurilor culturale mobile, însă raportul notează că valoarea acestei erori nu a fost cuantificată.

În continuare, auditul arată alte erori din cauza cărora au de suferit contribuabili, anume bani plătiți în plus sau greșit. Auditul efectuat de Curtea de Conturi a identificat în total erori cuantificate de aproximativ 2,07 milioane lei. Acestea includ plăți efectuate nelegal, supraplăți, accesorii, decontări greșite și lucrări neexecutate care au fost decontate.

Raportul menționează că nu toate aceste sume reprezintă pierderi definitive, unele fiind tratate drept prejudicii de recuperat sau regularizări contabile. Totuși, impactul economic este semnificativ, reflectând presiunea asupra bugetului și vulnerabilități în controlul intern.

Curtea constată că provizioanele pentru litigii nu au fost revizuite și ajustate la data bilanțului în funcție de sentințele definitive. Acest lucru a condus la supraevaluarea datoriilor necurente cu 707.411 lei.

Deși nu reprezintă o plată efectivă imediată, eroarea indică o diferență între realitatea juridică și raportarea financiară, ceea ce poate afecta evaluarea corectă a obligațiilor entității.

Auditul a scos în evidență și nerespectarea tratamentului fiscal corect pentru o asociere fără personalitate juridică. Valoarea erorii raportate se ridică la 50.000 lei, detaliată în 45.000 lei și 5.000 lei. Conform raportului, nerespectarea formei juridice și a regulilor fiscale poate duce la regularizări, accesorii și posibile litigii.

La obiectivul “Reabilitarea DJ190G…”, Curtea de Conturi a constatat aplicarea incorectă a unui coeficient de ajustare, contrar prevederilor contractuale. Valoarea totală a erorii este de 84.280 lei, din care 77.750 lei reprezintă plăți nelegale, iar 6.530 lei accesorii.

Raportul subliniază că eroarea nu se referă la realizarea efectivă a lucrării, ci la formula de actualizare și decontare utilizată. Astfel de greșeli repetate pot crește cheltuielile fără a aduce beneficii suplimentare în ceea ce privește serviciile publice.

Raportul evidențiază mai multe situații în care s-au efectuat plăți nelegale sau în plus pentru lucrări și dotări. Unele dintre cele mai semnificative cazuri includ valori de 172.632 lei (158.378 lei + 14.254 lei accesorii), 44.187 lei (40.913 lei + 3.273 lei accesorii) și 622.690 lei (571.275 lei + 51.415 lei accesorii). Alte erori cuantificate se situează la 171.772 lei, 54.861 lei, 24.387 lei, 52.209 lei și 21.774,18 lei (19.976,18 lei + 1.798 lei).

În toate aceste cazuri, diferențele au rezultat din decontarea unor cantități neexecutate sau neconforme. Raportul subliniază că aceste sume reprezintă costuri suplimentare fără un impact direct asupra calității serviciilor.

Împreună, erorile semnalate de audit ating peste 33 de milioane de lei, afectând atât imobile, cât și terenuri și patrimoniu cultural.