Cât plătesc OMV Petrom și Romgaz pentru o zi de foraj la Neptun Deep

Contractorul responsabil de forajul sondelor de pe concesiunea offshore Neptun Deep, cea mai mare din Marea Neagră, a făcut public prețul zilnic al instalației de foraj. Concesionarii perimetrului, OMV Petrom și Romgaz, dețin fiecare 50% din participații, iar producția de gaze naturale este programată să înceapă în 2027, potrivit Profit.ro.

Concesionarii perimetrului Neptun Deep, OMV Petrom și Romgaz, dețin participații egale de câte 50%. OMV Petrom, în calitate de operator, contractează și plătește serviciile necesare dezvoltării perimetrului, jumătate din costuri fiind decontate de Romgaz.

Forajul celor zece sonde de exploatare pe structurile Domino și Pelican Sud este programat să se încheie la finalul anului 2026. Aceasta va permite începerea producției de gaze naturale pe Neptun Deep în 2027, în timp ce lucrările de pe țărm, la Tuzla, avansează, inclusiv microtunelul conductei de transport al gazelor.

OMV Petrom și-a exercitat opțiunea pentru sonda Transocean Barents, unitate mobilă de foraj offshore, la un cost zilnic de 480.000 de dolari. Contractul inițial pentru perimetrul Neptun Deep a fost semnat de OMV Petrom acum aproximativ doi ani.

Perioada curentă de explorare a perimetrului Neptun Deep se va încheia în noiembrie 2025, iar OMV Petrom și Romgaz au solicitat extinderea acesteia cu doi ani pentru a finaliza în siguranță și eficiență operațiunile petroliere agreate. Prelungirea va permite completarea studiilor post-foraj și maturizarea perspectivelor de foraj.

Extinderea fazei de explorare va ajuta la o mai bună înțelegere a locațiilor viitoare de foraj și la evaluarea comercialității posibilelor noi descoperiri, fără a modifica durata totală a acordului de concesiune. Companiile așteaptă în prezent acordul de mediu pentru forarea unei noi sonde, pregătind documentațiile pentru două, din care va fi forată în final una singură.