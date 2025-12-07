Ciprian Ciucu, după vot: „Am votat pentru integritate. Nu mai plouă, veniți la vot!”

Ciprian Ciucu a mers la urne duminică dimineață, în jurul orei 9. La ieșirea din secția de votare, candidatul liberal a transmis un mesaj ferm către alegătorii din Capitală, insistând asupra importanței participării la scrutin. „Nu mai plouă, veniți la vot”, a declarat acesta, subliniind că a votat pentru integritate și pentru un București „dezvoltat, nu centru steril”.

Ciprian Ciucu a afirmat că își menține încrederea în rezultatul final și le-a cerut bucureștenilor să își exprime votul, mai ales în contextul unei prezențe reduse la urne.

„Tocmai am votat, am votat pentru proiecte, un bucuresti dezvoltat, pentru integritate, cu inima impacata ca am facut ce am putut in aceasta campanie si ii chem pe oameni la vot. Din pacate e un singur tur, de acum voi promova mai mult in votul in doua tururi si astept rezultatele diseara. Sunt foarte increzator am vazut ca au tot fost manipulari prin sondajele de opinie. E important sa vina fiecare sa voteze”, a declarat Ciprian Ciucu, candidat pentru Primăria Capitalei, după exercitarea votului.

Acesta a reluat ideea și în declarațiile ulterioare, subliniind că „votul într-un singur tur poate să ducă la o fărâmițare foarte mare a spectrului politic”, motiv pentru care își asumă promovarea trecerii la două tururi, cel puțin pentru alegerea primarilor.

Ciprian Ciucu a precizat că își va petrece restul zilei în așteptarea rezultatelor, declarându-se „foarte încrezător” în șansele sale. Întrebat cum îi motivează pe alegătorii indeciși sau reticenți, liberalul a repetat mesajul său cheie: „Nu mai plouă, deci să vină la vot! Era vremea bună.”

„Este foarte important ca fiecare să vină și să voteze. Dacă există un risc nu îmi dau seama, dar sunt încrezător”, a adăugat acesta.

Pentru scrutinul de duminică, în București sunt așteptați aproape 1,8 milioane de alegători, iar la nivel național au fost organizate 1.771 de secții de votare. În județul Constanța, de exemplu, figurează pe liste 2.603 alegători în comuna Dobromir și 10.548 în Lumina.

Pe buletinul de vot se află 17 candidați, deși doi dintre ei — Vlad Gheorghe și Orlando Teodorovici — s-au retras din competiție, primul în favoarea lui Ciprian Ciucu, celălalt în sprijinul lui Daniel Băluță.

Cei 17 candidați, în ordinea de pe buletin, sunt:

Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), Burcea George-Valentin (Partidul Oamenilor Tineri), Alexandrescu Anca-Nicoleta (Alianța „Dreptate pentru București”), Băluță Daniel (PSD), Lazăr Rareș (Partidul România în Acțiune), Gheorghe Vlad-Dan (independent), Negrotă Angela (independent), Ciceală Ana-Maria (Sănătate Educație Natură Sustenabilitate), Crețu Oana (PSD Unit), Macovei Gheorghe (PRM), Florea Liviu-Gheorghe (PNȚ Maniu Mihalache), Lasca Mihai-Ioan (Patrioții Poporului Român), Teodorovici Eugen-Orlando (independent), Nețoiu Gheorghe (independent), Trifu Dănuț-Angelo (independent), Filip Constantin-Titian (independent).