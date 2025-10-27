Ciolacu, mesaj tăios la adresa lui Bolojan: Nu poți veni cu o reformă ca pe timpul comunismului

Partidul Social Democrat (PSD) este „condamnat” să continue guvernarea împreună cu PNL și să găsească mecanisme pentru a păstra unitatea Coaliției, a afirmat fostul premier Marcel Ciolacu, într-un interviu acordat DC News Live. El a vorbit despre situația politică actuală, despre lecțiile învățate din înfrângeri, dar și despre posibilitatea de a reveni pe rețelele sociale.

Fostul șef al Executivului a declarat că ar putea reveni pe platformele de socializare în curând.

„Am avut alte priorități, dar e posibil să revin". a spus fostul premier.

Ciolacu a subliniat că înfrângerile politice i-au oferit cele mai importante lecții. Mai mult, el consideră că acestea au avut un rol important pentru parcursul său politic.

„Hai să vă spun un mare secret. Să știți că înfrângerea - nu știu istoric cum va fi, unde va fi pusă - eu din acea înfrângere am învățat mai mult decât din toate victoriile pe care le-am avut, politice. Și mă bucur de acest lucru. Am învățat imens de multe lucruri. După victorii, de obicei, nu înveți atât de multe decât după un duș rece”, a explicat el.

El a atras atenția asupra potențialelor tensiuni din coaliție și a criticat speculațiile privind o eventuală alianță PSD-AUR, menționând că astfel de declarații nu sunt privite cu ochi buni de către cetățeni.

„PSD e condamnat să rămână la guvernare cu PNL și să găsească soluții pentru a rămâne împreună. Poate face Bolojan cu AUR-ul (n. r. referitor la declarația lui Ilie Bolojan despre o așa-zisă alianță PSD-AUR în viitor). Nu știu cât se bucură românii când văd astfel de lucruri în coaliția de guvernare. Încă suntem în capcana agendei politicienilor”, a continuat fostul premier.

Marcel Ciolacu nu a reușit să ajungă în turul doi la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, clasându-se pe locul trei cu 19,15% din voturi. Este primul președinte PSD care nu a ajuns în turul doi în ultimii 35 de ani. Ulterior, el și-a dat demisia din funcția de lider al partidului.

Marcel Ciolacu a explicat că administrațiile trebuie să fie mai eficiente, dar că reforma administrativ-teritorială trebuie realizată ținând cont de nevoile reale ale administrației locale. El a subliniat că primăriile trebuie dimensionate în funcție de numărul populației și că nu se poate aplica o reducere uniformă a cheltuielilor, „ca pe timpul comunismului”.

„Nu spun că administrațiile nu trebuie fie mai suple. Trebuie o reformă administrativ-teritorială, care ține cont de nevoile administrației locale. Primăria o dimensionezi la numărul populației. Nu poți veni cu o reformă ca pe timpul comunismului, paușal. Vii și reduci cheltuielile administrative cu 10 la sută pentur toată lumea. Nu trebuie să învrăjbești că ăla are salariul mai mare. Vii progresiv și le impozitezi”, a încheiat el.