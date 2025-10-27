Politica

Ciolacu, mesaj tăios la adresa lui Bolojan: Nu poți veni cu o reformă ca pe timpul comunismului

Comentează știrea
Ciolacu, mesaj tăios la adresa lui Bolojan: Nu poți veni cu o reformă ca pe timpul comunismuluiMarcel Ciolacu. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Partidul Social Democrat (PSD) este „condamnat” să continue guvernarea împreună cu PNL și să găsească mecanisme pentru a păstra unitatea Coaliției, a afirmat fostul premier Marcel Ciolacu, într-un interviu acordat DC News Live. El a vorbit despre situația politică actuală, despre lecțiile învățate din înfrângeri, dar și despre posibilitatea de a reveni pe rețelele sociale.

Marcel Ciolacu, despre lecția înfrângerii

Fostul șef al Executivului a declarat că ar putea reveni pe platformele de socializare în curând.

„Am avut alte priorități, dar e posibil să revin". a spus fostul premier.

Ciolacu a subliniat că înfrângerile politice i-au oferit cele mai importante lecții. Mai mult, el consideră că acestea au avut un rol important pentru parcursul său politic.

Emisiunea cu care Pro TV vrea să spulbere concurența. Detalii din culise, despre protagoniști
Emisiunea cu care Pro TV vrea să spulbere concurența. Detalii din culise, despre protagoniști
Vreme de primăvară la sfârșit de octombrie. Noiembrie miroase a iarnă. Prognoza ANM
Vreme de primăvară la sfârșit de octombrie. Noiembrie miroase a iarnă. Prognoza ANM

„Hai să vă spun un mare secret. Să știți că înfrângerea - nu știu istoric cum va fi, unde va fi pusă - eu din acea înfrângere am învățat mai mult decât din toate victoriile pe care le-am avut, politice. Și mă bucur de acest lucru. Am învățat imens de multe lucruri. După victorii, de obicei, nu înveți atât de multe decât după un duș rece”, a explicat el.

PSD

PSD / sursa foto: dreamstime.com

Despre situația Partidului Social Democrat

El a atras atenția asupra potențialelor tensiuni din coaliție și a criticat speculațiile privind o eventuală alianță PSD-AUR, menționând că astfel de declarații nu sunt privite cu ochi buni de către cetățeni.

„PSD e condamnat să rămână la guvernare cu PNL și să găsească soluții pentru a rămâne împreună. Poate face Bolojan cu AUR-ul (n. r. referitor la declarația lui Ilie Bolojan despre o așa-zisă alianță PSD-AUR în viitor). Nu știu cât se bucură românii când văd astfel de lucruri în coaliția de guvernare. Încă suntem în capcana agendei politicienilor”, a continuat fostul premier.

Marcel Ciolacu nu a reușit să ajungă în turul doi la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, clasându-se pe locul trei cu 19,15% din voturi. Este primul președinte PSD care nu a ajuns în turul doi în ultimii 35 de ani. Ulterior, el și-a dat demisia din funcția de lider al partidului.

Marcel Ciolacu, despre măsurile lui Ilie Bolojan

Marcel Ciolacu a explicat că administrațiile trebuie să fie mai eficiente, dar că reforma administrativ-teritorială trebuie realizată ținând cont de nevoile reale ale administrației locale. El a subliniat că primăriile trebuie dimensionate în funcție de numărul populației și că nu se poate aplica o reducere uniformă a cheltuielilor, „ca pe timpul comunismului”.

„Nu spun că administrațiile nu trebuie fie mai suple. Trebuie o reformă administrativ-teritorială, care ține cont de nevoile administrației locale. Primăria o dimensionezi la numărul populației. Nu poți veni cu o reformă ca pe timpul comunismului, paușal. Vii și reduci cheltuielile administrative cu 10 la sută pentur toată lumea. Nu trebuie să învrăjbești că ăla are salariul mai mare. Vii progresiv și le impozitezi”, a încheiat el.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:55 - Noul Guvern al Republicii Moldova ar putea fi învestit vineri. Munteanu își va prezenta programul și echipa Video
16:50 - Crucea Roșie și echipe egiptene au obținut acces în Gaza pentru operațiunile de căutare a ostaticilor
16:45 - Scandalul dintre Florin Tănase și Giovanni Becali capătă amploare, după ce a intervenit și patronul FCSB
16:33 - Emisiunea cu care Pro TV vrea să spulbere concurența. Detalii din culise, despre protagoniști
16:27 - Sindicatele cer salarii și pensii decente. Protest comun în fața Guvernului, pe 29 octombrie
16:21 - Comisarul european pentru Energie şi Locuinţe: Nu vom permite ca Putin să folosească energia ca armă

HAI România!

O rușine națională. Hai LIVE cu Turcescu
O rușine națională. Hai LIVE cu Turcescu
Șoc și Groază în TV: Radu Coșarcă - Cârtițe Regizate, Mineri la Poartă și 9/11 Live!
Șoc și Groază în TV: Radu Coșarcă - Cârtițe Regizate, Mineri la Poartă și 9/11 Live!
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.

Proiecte speciale