Bolojan explică mutarea în vila lui Băsescu: „Am fost relocat din motive de securitate. Nu am intrat pe geam"

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică, 26 octombrie, la Digi24, că mutarea sa în vila de protocol din strada Nikolai Gogol, situată în cartierul Primăverii, s-a făcut „din rațiuni de protecție”, la recomandarea Serviciului de Protecție și Pază (SPP), fără a menționa explicit numele instituției.

Explicațiile premierului vin la trei zile după dezvăluirea publicată de Libertatea, potrivit căreia imobilul din Primăverii era destinat exclusiv foștilor președinți ai României, conform unui document RAAPPS din iulie. Conform aceleiași surse, Guvernul condus de Bolojan ar fi emis o Hotărâre de Guvern secretizată, care a modificat regimul juridic al vilei, permițându-i să rămână acolo.

„Nu am stat ilegal. Când ești pe această funcție, ai dreptul la o locuință oferită de stat. Nu ca să huzurești acolo, eu doar dorm. Mi s-a spus că, din considerente de securitate, stăteam într-o locație la parter, cu geamuri spre spațiul public, și trebuia să fiu mutat într-o casă disponibilă. Așa am ajuns acolo”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Șeful Guvernului a adăugat că ulterior a aflat că în aceeași vilă locuise anterior fostul președinte Traian Băsescu, după ce acesta își recăpătase drepturile de fost șef de stat.

„Mi s-ar fi părut firesc să fie întrebat dacă dorește să revină acolo. Am crezut că poate dorește să se mute și eu aș fi mers în altă parte. Dânsul a optat pentru o altă locuință, așa că am rămas acolo”, a precizat premierul. Bolojan a subliniat că mutarea a fost „o procedură oficială, în regulă, fără cheltuieli suplimentare”, afirmând că „nu am intrat pe geam în această casă, totul a fost făcut public și legal”.

Jurnaliștii Digi24 nu au întrebat însă de ce Hotărârea de Guvern prin care s-a schimbat destinația imobilului a fost secretizată.

Potrivit documentelor RAAPPS publicate anterior de Libertatea, vila din strada Nikolai Gogol nr. 2 are o suprafață utilă de 387 de metri pătrați și o curte de 1.174 de metri pătrați, fiind clasificată drept reședință de protocol pentru foștii șefi de stat.

Pentru ca premierul să poată locui acolo, era necesară schimbarea regimului juridic al imobilului, modificare operată printr-o Hotărâre de Guvern adoptată pe 23 octombrie, la trei luni după documentul RAAPPS. Ilie Bolojan a fost numit prim-ministru al României de către președintele Nicușor Dan la data de 23 iunie 2025.