Chișinăul își deschide magia sărbătorilor. Târgul de Crăciun, iluminatul festiv și concerte pentru toate vârstele, din 5 decembrie

Republica Moldova. Căsuța lui Moș Crăciun, carusele pentru copii, un patinoar și decoruri luminoase – toate acestea vor transforma Piața Marii Adunări Naționale într-un adevărat orășel de iarnă, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun pe 5 decembrie. Startul oficial al sezonului festiv va fi marcat prin inaugurarea Pomului de Crăciun și aprinderea iluminatului decorativ în centrul Chișinăului, eveniment care, potrivit autorităților, va aduce atmosfera sărbătorilor în toată capitala.

Târgul de Crăciun, care va funcționa până pe 18 ianuarie, va oferi vizitatorilor delicii culinare, zone de relaxare și activități pentru întreaga familie. Spațiile special amenajate pentru fotografii rămân un punct de atracție, iar cei mici vor putea interacționa cu Moș Crăciun în fiecare zi, asemenea edițiilor precedente.

Concerte de Crăciun, de Revelion și pe stil vechi Programul festiv include și o serie de concerte. În Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, spectacolul va începe la ora 17:00 și va continua până la ora 22:00. De Revelion, atmosfera festivă va ține până după miezul nopții.

Un alt concert va fi organizat pe 6 ianuarie, în Scuarul Catedralei „Nașterea Domnului”, lângă Arcul de Triumf, pentru a marca Ajunul Crăciunului pe stil vechi. Evenimentul va începe la ora 17:00 și este așteptat să adune mii de vizitatori.

Elementele decorative specifice sărbătorilor de iarnă vor fi montate în toate sectoarele capitalei, dar și pe unitățile de transport public. Municipalitatea a anunțat că echipele lucrează deja la instalarea ornamentelor pe principalele bulevarde și în zonele publice.

Potrivit primarului general Ion Ceban, preturile de sector și direcțiile municipale, inclusiv cele responsabile de transport, cultură și gospodărie comunală, au primit instrucțiuni clare pentru finalizarea tuturor pregătirilor înainte de 5 decembrie. Edilul a încurajat și agenții economici să amenajeze și să decoreze propriile spații pentru a contribui la atmosfera festivă a orașului.

În majoritatea capitalelor europene, bradul și iluminatul de

sunt inaugurate mai devreme, uneori chiar la finalul lunii noiembrie sau pe 1 decembrie, fiind însoțite de parade, concerte și târguri ample. Chișinăul păstrează însă ritmul tradițional al ultimilor ani, optând pentru inaugurarea oficială pe 5 decembrie, dar promite un eveniment spectaculos și o atmosferă de poveste. De menționat că, anterior, Primăria Chișinău inaugura Pomul de Crăciun în PMAN pe 1 decembrie, în linie cu practicile europene, însă în acest an startul festiv va fi dat cu câteva zile mai târziu.