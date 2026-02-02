Chicago, sub avertisment medical după apariția unei infecții severe

Autoritățile sanitare din orașul Chicago au transmis un avertisment public adresat locuitorilor, după ce mai multe cazuri de boală meningococică au fost confirmate în rândul adulților, începând cu mijlocul lunii ianuarie, potrivit Fox News.

Potrivit informațiilor furnizate de Chicago Department of Public Health, situația este monitorizată îndeaproape, iar populația este îndemnată să fie atentă la simptomele specifice și să solicite rapid asistență medicală, dacă este cazul.

Boala meningococică este o infecție bacteriană rară, dar gravă, care poate evolua rapid și poate pune viața în pericol dacă nu este tratată la timp. Deși numărul cazurilor raportate nu depășește media anuală, autoritățile subliniază importanța vigilenței și a informării corecte.

Conform Departamentului de Sănătate Publică din Chicago, șapte cazuri de infecție cu bacteria Neisseria meningitidis au fost identificate în oraș de la jumătatea lunii ianuarie. Dintre persoanele infectate, două au decedat ca urmare a complicațiilor provocate de boală.

„Chicago înregistrează, de regulă, între 10 și 15 infecții meningococice pe an, acestea fiind concentrate în special în lunile de iarnă”, au transmis reprezentanții departamentului într-un comunicat oficial. Autoritățile au precizat că au fost identificate toate contactele apropiate ale persoanelor infectate, iar celor care ar fi putut fi expuși li s-au administrat antibiotice preventive.

Boala meningococică este cauzată de bacteria Neisseria meningitidis, care poate infecta sângele sau membranele ce protejează creierul și măduva spinării. Potrivit informațiilor publicate de Cleveland Clinic, infecția poate duce la meningită sau septicemie, ambele afecțiuni fiind considerate urgențe medicale.

Transmiterea bacteriei are loc prin contact apropiat sau prelungit, prin salivă și secreții respiratorii. Situații precum sărutul, folosirea în comun a băuturilor sau expunerea la tuse și strănut pot favoriza răspândirea infecției.

Specialiștii atrag atenția că simptomele pot apărea brusc și pot evolua rapid. Printre cele mai frecvente se numără febra, durerea de cap, greața și vărsăturile, diareea, sensibilitatea la lumină și rigiditatea gâtului. De asemenea, poate apărea o erupție cutanată sub formă de pete închise la culoare sau vânătăi.

Cleveland Clinic menționează că alte simptome pot include confuzie, iritabilitate, dificultăți de mers, dureri musculare sau articulare și pierderea apetitului. Autoritățile sanitare recomandă prezentarea imediată la medic în cazul apariției acestor semne.

Deși cazurile rămân relativ rare, boala meningococică continuă să reprezinte un risc pentru sănătatea publică la nivel național. Centers for Disease Control and Prevention a raportat 503 cazuri confirmate și probabile în Statele Unite în anul 2024, conform datelor preliminare.

Oficialii din Chicago au precizat că boala afectează cel mai frecvent persoanele vârstnice, precum și adolescenții și tinerii adulți, categorii considerate mai vulnerabile în fața acestei infecții.

Pentru reducerea riscului de îmbolnăvire, ghidurile sanitare recomandă vaccinarea împotriva meningococului, începând cu vârsta de 11–12 ani, urmată de o doză de rapel la 16 ani. Vaccinarea este considerată una dintre cele mai eficiente metode de prevenție.

Tratamentul bolii meningococice se face cu antibiotice, iar medicii încep, de regulă, administrarea acestora imediat ce boala este suspectată, având în vedere evoluția rapidă a infecției.

În cazurile severe, pacienții pot necesita tratamente suplimentare, precum fluide intravenoase, oxigen, medicamente pentru stabilizarea tensiunii arteriale sau intervenții chirurgicale pentru tratarea țesuturilor afectate.

Autoritățile sanitare subliniază că orice persoană care dezvoltă simptome sau care crede că a fost expusă trebuie să solicite prompt îngrijiri medicale, tratamentul timpuriu fiind esențial pentru reducerea riscului de complicații.