Omul de știință implicat în eradicarea variolei a murit la 89 de ani

Lider în lupta globală împotriva variolei și campion al științei vaccinurilor, cercetătorul William Foege a murit sâmbătă, potrivit Scientific American.

William Foege, un lider în lupta globală pentru eliminarea variolei, a murit, sâmbătă, la vârsta de 89 de ani, potrivit Task Force for Global Health, o organizație de sănătate publică pe care a co-fondat-o.

Foege a condus Programul de eradicare a variolei din cadrul Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA în anii 1970. Înainte ca boala să fie eradicată oficial în 1980, aceasta ucidea aproximativ una din trei persoane infectate. Potrivit CDC, nu au existat cazuri noi de variolă din 1977.

„Dacă ne uităm la simpla metrică a cine a salvat cele mai multe vieți, el se află chiar acolo sus în panteon”, a declarat fostul director al CDC, Tom Frieden, pentru Associated Press. „Eradicarea variolei a prevenit sute de milioane de decese”, a adăugat acesta.

Foege a continuat să conducă CDC și a ocupat funcția de consilier medical senior și membru senior la Fundația Bill & Melinda Gates. În 2012, președintele de atunci, Barack Obama, i-a acordat Medalia Prezidențială a Libertății.

Foege a fost un susținător vocal al vaccinurilor pentru sănătatea publică, scriind împreună cu epidemiologul Larry Brilliant în Scientific American în 2013 că efortul de a elimina poliomielita „nu a fost niciodată mai aproape” de succes.

„Lucrând împreună”, au scris ei, „vom retrograda în curând poliomielita - alături de variolă - în cărțile de istorie”. Poliomielita rămâne un „candidat la eradicare”, potrivit Adunării Mondiale a Sănătății.

Și în 2025, Foege, alături de alți câțiva foști directori ai CDC, s-a pronunțat împotriva politicilor actualului secretar al sănătății și serviciilor umane, Robert F. Kennedy, Jr. Într-un editorial din New York Times, aceștia au scris că mandatul înaltului oficial din domeniul sănătății a fost „diferit de orice am văzut vreodată la agenție”.

Într-o declarație, Patrick O’Carroll, CEO al Grupului Operativ pentru Sănătate Globală, și-a amintit de Foege ca de o figură „inspirațională”, atât pentru lucrătorii din domeniul sănătății publice aflați la începutul carierei, cât și pentru veteranii domeniului.

„Ori de câte ori vorbea, viziunea și compasiunea sa retrezeau optimismul care ne-a determinat să alegem acest domeniu și ne revigorau eforturile de a face din această lume un loc mai bun”, a spus O’Carroll.