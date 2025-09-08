Social CFR Călători modifică circulația trenurilor. Rutele afectate în perioada 6 - 25 octombrie







CFR Călători și CNCF anunță că în perioada 6 - 25 octombrie 2025, mai multe trenuri vor suporta modificări de circulație din cauza unor lucrări pe rutele „Băile Călacea (pe secția Timișoara Nord – Arad)”, transmite compania.

În perioada 6 – 25 octombrie 2025, cu excepția zilelor de duminică, vor avea loc modificări temporare ale circulației feroviare pe secția Timișoara Nord – Arad, între stațiile Sânandrei și Băile Călacea, ca urmare a unor lucrări de întreținere și modernizare a infrastructurii feroviare, executate de CNCF CFR SA. Astfel, modificările vor afecta două trenuri de pe această rută, respectiv IR 1539 și R 3117.

Concret, trenul IR 1539, care circulă pe traseul Oradea – Arad – Timișoara Nord, va funcționa conform orarului stabilit în „Mersul Trenurilor” doar pe distanța Oradea – Arad. Pentru segmentul Arad – Timișoara Nord, pasagerii vor fi transportați cu mijloace auto, înlocuind astfel partea feroviară a călătoriei.

De asemenea, trenul R 3117, care circulă pe ruta Timișoara Nord – Arad – Oradea, va suferi aceleași ajustări: transbordarea călătorilor cu autovehicule va avea loc pe tronsonul Timișoara Nord – Arad, în timp ce pe traseul Arad – Oradea, trenul va circula conform orarului existent.

Aceste modificări temporare sunt implementate pentru a facilita lucrările de modernizare a infrastructurii feroviare din zona respectivă, iar pasagerii sunt încurajați să verifice periodic informațiile privind circulația trenurilor pentru eventuale actualizări.

Pentru pasagerii care doresc să obțină detalii precise despre circulația trenurilor au la dispoziție mai multe surse oficiale care oferă informații timp real.

Un prim canal util este linia telefonică INFO CFR, la numărul 021 9521, care oferă informații despre traficul intern. Pe platforma online oficială a CFR Călători, cfrcalatori.ro, utilizatorii pot accesa secțiunea „Informații telefonice”, care oferă o listă cu numerele de contact ale stațiilor CFR din toată România. Aceste linii telefonice sunt puse la dispoziție pentru a răspunde solicitărilor și întrebărilor pasagerilor, asigurându-se astfel o comunicare eficientă între călători și operatorii feroviari.

Pentru cei care preferă să folosească tehnologia, aplicația mobilă „Trenul Meu” este o opțiune convenabilă. Aceasta permite utilizatorilor să introducă numărul trenului dorit și să acceseze informații actualizate privind opririle, întârzierile, precum și durata de staționare în gările următoare.

Aplicația CFR Călători poate fi descărcată și utilizată direct de pe site-ul oficial al companiei. Pasagerii pot vizualiza imagini prin camerele web amplasate în mai multe gări gările din țară, mai arată compania.