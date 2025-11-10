Cel mai mare avion privat din lume, construit degeaba. Miliardarul saudit n-a zburat niciodată cu el

Miliardarul saudit Maan Al-Sanea a comandat cel mai mare avion privat din lume: un Airbus A340-600 personalizat, transformat într-un palat zburător. Avionul include dormitoare, saloane și chiar o sală de conferințe. Dar, în ciuda sutelor de milioane cheltuite, Al-Sanea nu a urcat niciodată în avion. Nici măcar o dată, potrivit supercarblondie.com.

Proiectul a început la mijlocul anilor 2000, când Al-Sanea, pe atunci directorul Saad Group, și-a imaginat o aeronavă de lux care să poată transporta 80 de persoane în cel mai înalt confort posibil.

Modelul Airbus pe care l-a ales, de regulă, găzduiește peste 400 de pasageri. În schimb, acesta a fost complet golit și reconstruit opulent: saloane pentru oaspeți, zone de luat masa și un dormitor principal cu baie privată.

Totuși, în timp ce avionul era în curs de finalizare, Saad Group s-a confruntat cu un colaps financiar major. Avionul nu a fost niciodată livrat. În cele din urmă, a fost vândut Guvernului Azerbaidjanului, rămânând în urmă doar un simbol costisitor al luxului nefolosit.

Fost pilot de vânătoare în Kuweit, Al-Sanea s-a născut în 1955 în Arabia Saudită, unde, în anii 1980, a pus bazele unei afaceri de construcții și contracte. El s-a căsătorit cu o membră a familiei Al-Gosaibi, una dintre cele mai bogate și influente familii de afaceri din Regat, și a valorificat această legătură pentru a transforma Saad Group în a patra cea mai mare companie privată din Arabia Saudită.

Cu sediul central în Al Khobar, grupul are în prezent operațiuni în întreaga Arabie Saudită, precum și birouri în Bahrain, Geneva și Londra, iar companii afiliate în Kuweit, Portugalia, Franța, Jersey, Insulele Cayman, Antilele Olandeze și Statele Unite.

Imperiul lui Al-Sanea cuprinde aproape 40 de companii, răspândite pe cinci continente. Grupul este implicat într-o gamă variată de investiții, de la dezvoltări avansate în domeniul tehnologiei informației până la proiecte comerciale și de agrement, precum centre comerciale și terenuri de golf.