Cel mai înghesuit loc de pe Pământ: o insulă mică și o populație uriașă

Santa Cruz del Islote, o minusculă insulă din arhipelagul columbian San Bernardo, se întinde pe o suprafață echivalentă cu doar două terenuri de fotbal, însă adăpostește o comunitate surprinzătoare de peste 1.200 de oameni, informează odditycentral.com.

Un fapt mai puțin cunoscut este că cea mai dens populată insulă de pe glob a rămas complet nelocuită până în secolul al XIX-lea. Abia atunci, pescarii afro-columbieni au început să ajungă în arhipelagul San Bernardo, atrași de bogăția apelor pentru pescuit.

Santa Cruz del Islote, formată pe o structură de fund marin ridicat și recife de corali, oferea condiții ideale pentru șederi îndelungate în larg. Inițial folosită ca punct temporar de oprire, insula a devenit treptat un loc de trai permanent. De-a lungul a aproape două secole, mica așezare s-a extins constant, ajungând la forma compactă și extrem de aglomerată de astăzi.

În prezent, Santa Cruz del Islote se întinde pe doar 0,012 kilometri pătrați și adăpostește aproximativ 1.200 de locuitori. Aceste cifre o plasează, fără echivoc, în fruntea clasamentului mondial al insulelor cu cea mai mare densitate a populației.

Deși insula este adesea prezentată printr-o etichetă care nu le este pe plac tuturor, mulți dintre localnici susțin că populația reală nu depășește 900 de persoane. Chiar și în acest scenariu, spațiul rămâne extrem de restrâns, iar aglomerația este imposibil de ignorat.

Santa Cruz del Islote are în jur de 115 locuințe, practic numărul maxim care a putut fi ridicat pe suprafața sa foarte limitată. În ultimii ani, însă, casele au început să crească pe verticală, pe măsură ce familiile caută soluții pentru lipsa acută de teren. Această extindere „în sus” aduce cu sine îngrijorări serioase legate atât de siguranța construcțiilor, cât și de perspectivele pe termen lung ale comunității.

Odată cu răspândirea faimei sale de insulă extrem de dens populată, Santa Cruz del Islote a devenit un punct de atracție pentru turiștii curioși să descopere din apropiere acest loc neobișnuit.

Locuitorii din Santa Cruz del Islote au început să perceapă taxe turiștilor care vin să-i fotografieze, refuzând să fie tratați ca niște „atracții într-o cușcă”. Astfel, vizitele străinilor aduc un beneficiu direct comunității locale.

Chiar dacă pentru mulți dintre noi viața într-un spațiu atât de restrâns și aglomerat ar fi greu de imaginat, rezidenții insulei nu ar schimba locul în care trăiesc.

Viața aici presupune compromisuri: apa potabilă trebuie adusă săptămânal de pe continent, iar sărăcia este o realitate constantă. Cu toate acestea, localnicii se bucură de un mediu sigur, fără infracțiuni și fără riscul de accidente rutiere, pentru că mașinile lipsesc complet.