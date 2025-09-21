Social

Cei doi candidați pentru IPJ Călărași au obținut note sub 4 la concurs

Sursa foto: Facebook
Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a anunțat rezultatele concursului pentru ocuparea funcției de inspector-șef al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Călărași, iar cei doi candidați înscriși au obținut note extrem de mici, unul fiind notat cu 3,85 și celălalt cu doar 1,00.

Rezultate surprinzător de slabe la IPJ Călărași

Concursul s-a desfășurat în condițiile obișnuite de transparență, iar probele scrise au fost corectate pe baza unei grile .În mod normal, o asemenea competiție atrage candidați bine pregătiți, cu experiență solidă în domeniul ordinii publice și al managementului instituțional. Cu toate acestea, la Poliția Județeană Călărași, rezultatele au fost foarte slabe.

Primul candidat, identificat prin codul 25000003004, a obținut nota 3,85, ceea ce denotă o pregătire precară, dar totuși un minim de implicare. Cel de-al doilea, cu codul 25000002956, a fost notat cu 1,00, echivalentul unei foi complet goale.

Responsabilitățile unui inspector IPJ

Funcția de inspector-șef al unui Inspectorat de Poliție Județean presupune responsabilități complexe și de maximă importanță. Persoana aflată în această poziție trebuie să coordoneze activitatea polițiștilor din întreg județul, să gestioneze eficient resursele umane și materiale și să elaboreze strategii clare pentru combaterea infracționalității și menținerea ordinii publice.

Poliția Română

Sursa foto: dreamstime.com

Pentru a putea participa la concurs, candidații trebuiau să îndeplinească anumite condiții clare: să aibă cel puțin gradul de subcomisar de poliție, o experiență profesională de minimum șapte ani, dintre care cel puțin cinci în Ministerul Afacerilor Interne, precum și studii universitare finalizate, adică licență și master sau cursuri postuniversitare.

Procedura de contestație la Poliția Județeană Călărași

Potrivit normelor în vigoare, participanții la concurs au dreptul să înainteze o contestație în cel mult 24 de ore de la momentul publicării rezultatelor oficiale.

Această procedură le oferă candidaților de la concurs posibilitatea de a solicita reevaluarea lucrărilor sau de a semnala eventuale nereguli sau greșeli care nu au fost respectate în timpul corectării lucrărilor.

 

