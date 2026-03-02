Cea mai vizitată stradă din lume, un paradis turistic plin de capcane

În inima vechiului cartier al capitalei Vietnamului se întinde o alee neobişnuită care a captat atenţia turiștilor din întreaga lume, o stradă în care calea ferată se strecoară la doar câţiva centimetri de pereţii caselor şi cafenelelor înghesuite de-o parte şi de alta. Această porţiune, cunoscută popular ca „Strada trenului” din Hanoi, este, de fapt, un tronson activ de cale ferată, potrivit bbc/travel.

O alee îngustă din centrul Hanoiului, odinioară doar o trecere periculoasă pentru trenuri, a devenit una dintre cele mai fotografiate atracții turistice din Vietnam. Aici, trenurile străbat cu viteză un pasaj strâmt, decorat cu felinare în stil chinezesc, în timp ce turiștii, cu aparatele foto și telefoanele pregătite, urmăresc spectacolul de la câțiva centimetri distanță.

Pe cei 400 de metri ai căii ferate, cafenele și baruri se află de-a lungul șinelor, oferind bere și cafea vizitatorilor care se încumetă să rămână aproape de trenurile care trec zgomotos. Uneori, locomotivele aproape că ating mobilierul, iar adrenalina se amestecă cu fascinația.

Deși experiența a devenit virală pe rețelele sociale încă din 2017, autoritățile vietnameze au încercat de mai multe ori să limiteze accesul: închideri parțiale în 2019 și 2022, măsuri mai stricte și controale în 2025, după ce un turist a fost aproape lovit de un tren în timp ce făcea selfie. Totuși, turiștii continuă să vină în număr tot mai mare.

În jurul anilor 1950, au fost ridicate clădiri joase pentru angajații căilor ferate, iar până în 1970 zona era considerată un cartier modest, zguduit regulat de trecerea trenurilor.

„Era doar o stradă obișnuită, traversată de șine de tren”, spune Minh Anh, localnic din Hanoi, care lucrează la o distilerie. Popularitatea bruscă pe rețelele sociale l-a surprins. Ghida Nhi Nguyn povestește că înainte de transformarea turistică, oamenii trăiau obișnuit: scutere parcate la câțiva metri de șine, haine spălate atârnate pe sârme și mâncare gătită în aer liber.

În 2013, turul „Hanoi on the Tracks”, creat de Colm Pierce și Alex Sheal, le arăta vizitatorilor cum locuitorii s-au adaptat vieții printre șine. Apariția funcției video pe Instagram și emisiuni precum „Tough Trains” au transformat Strada Trenului într-un fenomen internațional. În 2017, un rezident a început să vândă băuturi pe marginea șinelor, iar cafenelele au proliferat rapid, înfrumusețând aleea cu felinare și lumini colorate.

Vizitatorii programează sosirea astfel încât să surprindă trecerea trenului, savurând în același timp cafeaua locală. Julia Husum, studentă din Norvegia, a descris experiența ca „incredibilă”, chiar transformând capacele de bere în mici suveniruri, zdrobite de tren.

Fără Instagram, probabil Strada Trenului nu ar fi devenit atât de populară. „Rețelele sociale au transformat strada într-o atracție masivă, unde adrenalina se combină cu estetica hanoiană”, explică Michael Stanbury, director creativ la „Vietnam in Focus”. Totuși, nu toți localnicii sunt încântați, iar guvernul a propus oprirea definitivă a trenurilor de pasageri.

În ciuda controalelor și baricadelor, turiștii continuă să vină. Bloggerul Adam Hurly a observat că strada „arată mai bine în fotografii decât în realitate”, în timp ce designerul Matthew Tran adoră farmecul său autentic. Cu peste 100.000 de postări pe Instagram, Strada Trenului rămâne o combinație unică între risc, tradiție și spectacol vizual.

„Cafelele erau absurd de scumpe, totuși le-am plătit de fiecare dată pentru că nu puteam să nu mă minunez de cum funcționa locul; cum o întreagă economie putea prospera într-un spațiu atât de improbabil. Acești vânzători au construit ceva real din ceva ce majoritatea oamenilor ar numi haos, pentru mine, merită să revin pentru asta”, a spus designerul Matthew Tran.

Vizitarea străzii Train Street din Hanoi oferă o experiență pe care nu o întâlnești în altă parte, subliniază un localnic care îi sfătuiește pe turiști să privească mai atent. „Este uimitor, dar nu uitați că, pentru cei care trăiesc aici, trenurile nu sunt o atracție, ci viața de zi cu zi”, avertizează el.

Psihologii susțin că atracția pentru locuri precum „Train Street” este adânc înrădăcinată în natura umană. Charlotte Russell, fondatoarea The Travel Psychologist, explică: „Frica de a rata ceva este o reacție socială firească. Dacă vedem că alții se bucură de o experiență, instinctiv vrem să fim parte din ea. Aceasta vine din vremuri când supraviețuirea depindea de emularea comportamentelor celorlalți membri ai grupului”.

Această teorie este confirmată și de Bearix Stewart-Frommer, studentă americană la medicină: „Am aflat despre Train Street de la mama mea. Curiozitatea și atractivitatea vizuală, amplificate de social media, m-au determinat să vin să văd acest loc, chiar dacă nu aveam o motivație profundă”.