Cea mai veche poezie din lume. A schimbat literatura

Cea mai veche poezie din lume, Epopeea lui Ghilgameș, a fost scrisă pentru prima dată încă din mileniul al III-lea î.Hr. și continuă să fascineze cercetători, istorici și iubitori de literatură din întreaga lume, potrivit Britannica.

Această epopee mitică, născută în orașul-stat Uruk, în inima Mesopotamiei antice, surprinde atât aventura supraomenescă a unui rege legendar, cât și zbuciumul universal al omului confruntat cu fragilitatea vieții și teama de moarte.

Ghilgameș, personajul central al epopeii, este prezentat ca fiind două treimi zeu și o treime om – o figură care combină forța, curajul și înțelepciunea divină cu vulnerabilitățile fundamentale ale condiției umane. Povestea sa a fost transmisă inițial oral, apoi fixată pe tăblițe de lut în scriere cuneiformă, ceea ce a permis păstrarea ei timp de milenii.

Epopeea lui Ghilgameș nu este doar o aventură, ci un adevărat jurnal al preocupărilor și credințelor oamenilor din acele timpuri: prietenia, curajul, relația cu divinitatea și căutarea sensului vieții.

Descoperirea modernă a epopeii se datorează arheologilor din secolul XIX, care au excavat biblioteca regelui asirian Așurbanipal, la Ninive. Acolo, tăblițele de lut au scos la lumină 12 cărți în limba akkadiană, oferind cititorilor contemporani posibilitatea de a explora aventura lui Ghilgameș și pe cea a companionului său, Enkidu.

Cercetările ulterioare au arătat că textul are rădăcini și mai vechi, sumeriene, iar varianta finală pe care o cunoaștem astăzi este rezultatul unui proces de transmitere orală și scrisă de câteva secole.

Povestea începe cu Ghilgameș, un conducător tiranic al Urukului, ale cărui abuzuri stârnesc nemulțumirea zeilor. În răspuns, zeii creează pe Enkidu, un om sălbatic, simbol al naturii neîmblânzite. Inițial adversari, cei doi devin prieteni apropiați și împreună pornesc în aventuri care îi pun față în față cu monștri, zei și provocări supranaturale.

Prietenia dintre Ghilgameș și Enkidu este considerată una dintre cele mai vechi reprezentări literare ale legăturii emoționale dintre oameni, oferind un contrast subtil între puterea brută și sensibilitatea umană.

Moartea lui Enkidu marchează un moment crucial al epopeii, aducându-l pe Ghilgameș față în față cu realitatea ineluctabilă a morții. Într-o căutare disperată a nemuririi, Ghilgameș călătorește prin tărâmuri mitice, întâlnind personaje legendare și depășind obstacole ce reflectă temerile și aspirațiile oamenilor din Mesopotamia antică.

Această meditație asupra mortalității și dorinței de veșnicie transformă epopeea într-o lucrare de o profunzime filosofică remarcabilă, rămânând relevantă pentru cititorul modern.

Epopeea lui Ghilgameș nu este doar o lucrare literară, ci și un document valoros despre viața și gândirea oamenilor antici. Orașul Uruk prinde viață prin descrierile străzilor, templelor și ritualurilor religioase, iar relațiile sociale și normele morale reflectă preocupările unei civilizații aflate la începuturile istoriei.

În aceste pagini, puterea regală, responsabilitatea conducătorului și legătura cu divinitatea sunt teme recurente, iar modul în care oamenii percepeau viața și moartea dezvăluie o complexitate surprinzătoare pentru o epocă atât de îndepărtată.

Influența epopeii depășește granițele Mesopotamiei. Motivele sale, cum ar fi căutarea nemuririi și povestea potopului, au rezonat în mitologiile ulterioare, inclusiv în tradițiile grecești și în texte biblice. Această operă rămâne astfel un punct de legătură între culturile antice și lumea modernă, demonstrând continuitatea preocupărilor fundamentale ale omului.

Descoperirea și studiul Epopeii lui Ghilgameș au schimbat complet percepția asupra literaturii universale. Ele arată că, încă de la începuturile scrisului, oamenii erau capabili să creeze opere complexe, cu simbolism profund și structuri narative sofisticate.

Pentru istorici, filologi și cercetători literari, epopeea reprezintă un reper care conectează trecutul îndepărtat cu întrebările esențiale despre viață, moarte și prietenie.