O femeie în vârstă de 92 de ani a murit duminică, după ce a fost lovită de un autoturism pe drumul județean DJ 100H, în localitatea Tisău, județul Buzău. La volanul mașinii se afla o tânără de 22 de ani, din aceeași localitate.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, primele verificări efectuate la fața locului arată că autoturismul circula dinspre Tisău către Vernești în momentul în care a surprins și a accidentat pietonul.

„Din primele date de la faţa locului a reieşit că autovehiculul condus pe direcţia Tisău către Verneşti, de o şoferiţă de 22 de ani, din Tisău, a surprins şi accidentat mortal un pieton, o femeie de 92 de ani, din aceeaşi localitate”, a transmis IPJ Buzău.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și în ce împrejurări femeia a fost lovită de autoturism.

Ancheta este în desfășurare, urmând să stabilească toate circumstanțele producerii tragediei.