Ce sfârșit tragic. O femeie de 92 de ani a fost accidentată mortal de o șoferiță de 22 de ani, în Buzău.
- Maria Dima
- 19 iulie 2026, 20:25
O femeie în vârstă de 92 de ani a murit duminică, după ce a fost lovită de un autoturism pe drumul județean DJ 100H, în localitatea Tisău, județul Buzău. La volanul mașinii se afla o tânără de 22 de ani, din aceeași localitate.
Accidentul s-a produs pe DJ 100H
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, primele verificări efectuate la fața locului arată că autoturismul circula dinspre Tisău către Vernești în momentul în care a surprins și a accidentat pietonul.
„Din primele date de la faţa locului a reieşit că autovehiculul condus pe direcţia Tisău către Verneşti, de o şoferiţă de 22 de ani, din Tisău, a surprins şi accidentat mortal un pieton, o femeie de 92 de ani, din aceeaşi localitate”, a transmis IPJ Buzău.
Poliția a deschis un dosar penal
Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și în ce împrejurări femeia a fost lovită de autoturism.
Ancheta este în desfășurare, urmând să stabilească toate circumstanțele producerii tragediei.