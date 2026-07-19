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Ce sfârșit tragic. O femeie de 92 de ani a fost accidentată mortal de o șoferiță de 22 de ani, în Buzău.

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Ce sfârșit tragic. O femeie de 92 de ani a fost accidentată mortal de o șoferiță de 22 de ani, în Buzău.Accident / sursa foto: ChatGPT
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Din cuprinsul articolului

O femeie în vârstă de 92 de ani a murit duminică, după ce a fost lovită de un autoturism pe drumul județean DJ 100H, în localitatea Tisău, județul Buzău. La volanul mașinii se afla o tânără de 22 de ani, din aceeași localitate.

Accidentul s-a produs pe DJ 100H

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, primele verificări efectuate la fața locului arată că autoturismul circula dinspre Tisău către Vernești în momentul în care a surprins și a accidentat pietonul.

„Din primele date de la faţa locului a reieşit că autovehiculul condus pe direcţia Tisău către Verneşti, de o şoferiţă de 22 de ani, din Tisău, a surprins şi accidentat mortal un pieton, o femeie de 92 de ani, din aceeaşi localitate”, a transmis IPJ Buzău.

SMURD

SMURD. Sursa foto: dreamstime.com

Poliția a deschis un dosar penal

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și în ce împrejurări femeia a fost lovită de autoturism.

Ancheta este în desfășurare, urmând să stabilească toate circumstanțele producerii tragediei.

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