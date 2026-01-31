Ce „românească” a făcut Leonard Doroftei în Canada. Culmea, a fost prins de un polițist român

Leonard Doroftei a povestit la un podcast că într-o dimineață când își ducea fiica la școală a făcut ”o românească”, chiar și peste hotare. Este vorba despre o situație de trafic unde a fost prins chiar de un polițist român.

Fostul campion mondial la box a povetsit că statul în Canada a avut inclus și anumite erori de trafic. Mai ales dimineața atunci când trebuie să duci copii la școală.

”Am făcut o românească. Am dus fata dimineață la școală și când m-am întors, unde stăteam, la unele semafoare aveai voie să faci la dreapta pe culoarea roșu. Eu, chiaun la culoarea roșie, hâț drepta. Bang, bang girofarul spatale meu”, a spus fostul sportiv.

Evident că a fost tras pe dreapta și de aici au început emoțiile. ”Am tras imediat pe dreapta, chiaun. A venit polițitul. Mi-a zis că am trecut roșu, eu am zis ok. Polițistul îmi tot arăta acolo, să bag în parcare, să îi dau permisul. Se întoarce de la mașină și zice: ”domnul Doroftei, data viitoare să fiți mai atent”, dar în românește.era și tânăr.

Și i-am zis și eu: ”bine, mă și m-ați lăsat să mă chinui atât”, a fost băiat, totuși”, a completat boxerul. Cert este că la acel moment nu a luat nicio sancțiune. Mai ales că astfel de amenzi în Canada nu erau tocmai ușor de plătit.

După ani de zile de stat în Canada, în 2024, Moșu și-a adus familia în țară. De altfel, acesta a spus tot timpul că își dorește să se întoarcî în România. Dar închiderea afacerii sale din Ploiești l-a supărat foarte tare așa că a luat decizia de a pleca peste hotare.

Nu este singurul sportiv român care se află în Canada. Și Lucian Bute, fost boxer și el este în acet moment rezident în Canada și locuiește în Montreal.