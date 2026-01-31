Monden

Ce „românească” a făcut Leonard Doroftei în Canada. Culmea, a fost prins de un polițist român

Comentează știrea
Ce „românească” a făcut Leonard Doroftei în Canada. Culmea, a fost prins de un polițist românLeonard Doroftei. Sursa foto: facebook / Leonard Doroftei
Din cuprinsul articolului

Leonard Doroftei a povestit la un podcast că într-o dimineață când își ducea fiica la școală a făcut ”o românească”, chiar și peste hotare. Este vorba despre o situație de trafic unde a fost prins chiar de un polițist român.

Obiceiurile vechi mor greu

Fostul campion mondial la box a povetsit că statul în Canada a avut inclus și anumite erori de trafic. Mai ales dimineața atunci când trebuie să duci copii la școală.

Leonard Doroftei

Leonard Doroftei. Sursa foto: Arhiva EVZ

”Am făcut o românească. Am dus fata dimineață la școală și când m-am întors, unde stăteam, la unele semafoare aveai voie să faci la dreapta pe culoarea roșu. Eu, chiaun la culoarea roșie, hâț drepta. Bang, bang girofarul spatale meu”, a spus fostul sportiv.

Tras pe dreapta de un român

Evident că a fost tras pe dreapta și de aici au început emoțiile. ”Am tras imediat pe dreapta, chiaun. A venit polițitul. Mi-a zis că am trecut roșu, eu am zis ok. Polițistul îmi tot arăta acolo, să bag în parcare, să îi dau permisul. Se întoarce de la mașină și zice: ”domnul Doroftei, data viitoare să fiți mai atent”, dar în românește.era și tânăr.

Avertisment de la ANM. Vremea va afecta serios agricultura în zilele următoare
Avertisment de la ANM. Vremea va afecta serios agricultura în zilele următoare
Problema a fost remediată. Toți consumatorii din Republica Moldova reconectați la energie electrică după pana masivă
Problema a fost remediată. Toți consumatorii din Republica Moldova reconectați la energie electrică după pana masivă

Și i-am zis și eu: ”bine, mă și m-ați lăsat să mă chinui atât”, a fost băiat, totuși”, a completat boxerul. Cert este că la acel moment nu a luat nicio sancțiune. Mai ales că astfel de amenzi în Canada nu erau tocmai ușor de plătit.

A revenit în țară

După ani de zile de stat în Canada, în 2024, Moșu și-a adus familia în țară. De altfel, acesta a spus tot timpul că își dorește să se întoarcî în România. Dar închiderea afacerii sale din Ploiești l-a supărat foarte tare așa că a luat decizia de a pleca peste hotare.

Nu este singurul sportiv român care se află în Canada. Și Lucian Bute, fost boxer și el este în acet moment rezident în Canada și locuiește în Montreal.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:49 - Avertisment de la ANM. Vremea va afecta serios agricultura în zilele următoare
19:41 - De la coroană la veșmintele monahale. Membrii ai familiilor regale care au ales viața religioasă
19:31 - Problema a fost remediată. Toți consumatorii din Republica Moldova reconectați la energie electrică după pana masivă
19:17 - Mirela Voicu despre ultimele clipe ale lui Nicu Ceaușescu. Ce i-a spus înainte să moară
19:08 - Parchetul General, răspuns la declarațiile Laurei Deriuș: Procurorul General nu i-a făcut nicio propunere de avansare...
18:56 - Exclusiv. De ce vacanța din februarie este esențială pentru creierul copiilor

HAI România!

Avertismentul unui fost șef al MI6
Avertismentul unui fost șef al MI6
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate

Proiecte speciale