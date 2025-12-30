Ce faci greșit cu laptopul și cum îi afectează bateria

Un inginer de la Tech Explain susține că majoritatea oamenilor procedează greșit atunci când își încarcă bateriile laptopurilor, ceea ce ar putea scurta durata de viață a dispozitivului.

Laptopurile sunt indispensabile pentru majoritatea dintre noi, fiind folosite atât în scop profesional, cât și personal, mai ales pentru cei care lucrează de acasă. În plan personal, un laptop oferă mai multe avantaje față de un calculator desktop, deoarece îl putem lua oriunde cu noi, iar atunci când nu este folosit poate fi depozitat fără a mai deranja prin casă.

Totuși, un aspect mai puțin convenabil rămâne durata de viață a bateriei. Pe măsură ce trece timpul, este posibil ca dispozitivul să nu mai mențină încărcarea la fel ca la început, necesitând conectarea frecventă la priză.

Mulți care au laptop se întreabă dacă este mai sigur să lase dispozitivul conectat la priză după ce bateria este complet încărcată sau să aștepte descărcarea acesteia.

La această întrebare răspunde un inginer de la Tech Explain, care atrage atenția că majoritatea fac aceeași greșeală, care poate afecta pe termen lung sănătatea bateriei și funcționarea laptopului.

Contrar mitului popular că un laptop nu trebuie lăsat niciodată la priză după ce bateria este plină, expertul de la Tech Explain susține că acest obicei nu dăunează întotdeauna dispozitivului.

Potrivit inginerului, folosirea laptopului în timp ce este conectat la priză poate fi chiar mai puțin nocivă pentru baterie decât descărcarea completă și reîncărcarea repetată, deoarece fiecare metodă implică un anumit nivel de solicitare chimică asupra bateriei.

Bateria litiu-ion funcționează pe baza unei reacții chimice care se activează la încărcare și descărcare, proces ce poate reduce treptat capacitatea de stocare a energiei.

Totuși, după ce bateria atinge 100%, un cip special de gestionare a energiei oprește majoritatea fluxului de curent, prevenind supraîncărcarea. Astfel, odată încărcat complet, laptopul preia energia direct de la priză, funcționând similar unui desktop, fără a mai solicita bateria.

Inginerul a explicat că același lucru se aplică și telefoanelor mobile sau altor gadgeturi cu baterii, contrar avertismentelor frecvente potrivit cărora lăsarea dispozitivelor conectate la priză ar putea deteriora bateria prin supraîncărcare.

Telespectatorii care au comentat postarea au fost surprinși de această informație. Mulți au recunoscut că nu știau că își pot ține laptopul conectat la priză, iar alții au mărturisit că le-a fost teamă să facă acest lucru.

„Uau… și eu îmi las laptopul să se descarce complet înainte să îl încarc, crezând că astfel îl protejez,” a comentat un utilizator. Altul a spus: „Eu și fratele meu am cumpărat același MacBook Pro în 2013. Eu îl foloseam mereu conectat la priză, el nu. El a schimbat bateria în 2019, iar eu o voi face abia în 2026.” Un al treilea a adăugat: „De acum înainte îmi voi folosi laptopul în timp ce îl încarc!”

Unii utilizatori au atras atenția că este recomandat să nu lăsați laptopul conectat la 100% atunci când nu este folosit, deoarece acest lucru poate afecta bateria. Alți comentatori au subliniat însă că această metodă funcționează doar pe dispozitivele care au funcția de încărcare bypass; laptopurile mai vechi și multe telefoane mobile nu beneficiază de această facilitate.