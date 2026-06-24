Sectorul Cloud mining de BTC trece printr-o nouă rundă de transformări. Acest articol evaluează și compară mai multe platforme renumite de cloud mining pentru BTC.

Iunie 2026 — Odată cu dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale, a infrastructurii blockchain și a finanțelor digitale, piața globală a mining de BTC a intrat într-o etapă cu totul nouă de dezvoltare. Modelul tradițional de mining necesită investiții costisitoare în hardware, asistență tehnică specializată și întreținerea echipamentelor, ceea ce face ca mulți oameni să nu poată intra în această activitate. În prezent, platformele de mining în cloud de nouă generație, axate pe puterea de calcul în cloud, automatizarea inteligentă și operațiunile digitale, schimbă peisajul acestei industrii.

## Ce este mining în cloud?

Cloud mining rezolvă problemele legate de hardware prin închirierea sau deținerea unei părți din puterea de calcul situată în centre de date specializate. Fără a fi necesară achiziționarea și întreținerea unor echipamente fizice, utilizatorii pot obține veniturile generate de mining prin simpla plată pentru utilizarea puterii de calcul operate și întreținute de terți, ceea ce le permite să participe la minerit într-un mod mai convenabil și mai eficient.

Pe măsură ce concurența pe piață se intensifică continuu, investitorii au cerințe tot mai ridicate în ceea ce privește securitatea platformelor, transparența, stabilitatea randamentelor și capacitatea de a oferi servicii la nivel global. Mulți investitori încep să opteze pentru platforme dotate cu putere de calcul inteligentă, decontare automată a randamentelor și un sistem de securitate mai bine dezvoltat, pentru a obține o creștere mai stabilă și mai eficientă a valorii activelor digitale.

1.Binance Cloud Mining — Serviciu de cloud mining susținut de Exchange

Fiind una dintre cele mai mari platforme de tranzacționare a criptomonedelor din lume, Binance își valorifică baza masivă de utilizatori pentru a oferi servicii de cloud mining Bitcoin, atrăgând atenția utilizatorilor orientați spre tranzacționare.

2.Bitdeer — O platformă de minerit pentru centre de date de nivel industrial

Valorificând ferme de minerit profesionale la scară largă și infrastructură de centre de date, Bitdeer oferă utilizatorilor servicii de cloud mining de nivel instituțional, ceea ce o face alegerea preferată pentru cei care doresc acces la operațiuni de minerit la scară largă.

3.Kryptex — O platformă de minat pentru utilizatorii de PC

Kryptex permite utilizatorilor să participe la minarea criptomonedelor utilizând resurse GPU și CPU inactive, fiind potrivită pentru cei care dețin computere personale.

4.NiceHash — O piață renumită la nivel global pentru puterea de hashing.

NiceHash conectează cumpărătorii și vânzătorii printr-o piață deschisă pentru puterea de hashing, permițând utilizatorilor să cumpere sau să vândă resurse de calcul în mod flexibil; mecanismul său transparent de piață este foarte popular printre minerii care apreciază flexibilitatea.

ASDeFi —Platformă de mining Bitcoin bazată pe inteligență artificială

Fondată în 2020 și cu sediul central în Marea Britanie, ASDeFi este o platformă internațională specializată în cloud mining și servicii de active digitale. Operează sub supravegherea de reglementare a Autorității de Conduită Financiară din Marea Britanie (FCA) și utilizează un sistem inteligent de programare a ratei de hash bazat pe inteligență artificială pentru a realiza operațiuni automatizate și decontarea câștigurilor în 24 de ore.

Platforma folosește tehnologia de criptare EV SSL și un sistem de securitate multi-strat pentru a proteja activele utilizatorilor, oferind utilizatorilor globali soluții convenabile și sigure pentru aprecierea activelor digitale. Aceasta acceptă o gamă largă de criptomonede importante, inclusiv BTC, ETH, XRP, DOGE și SOL.

Pasul 1: Înregistrarea contului

Accesați site-ul oficial pentru a finaliza înregistrarea: https://asdefi.com

Utilizatorii noi primesc o recompensă în numerar de 15 USD la înregistrare, iar pentru fiecare conectare zilnică primesc o recompensă de 0,6 USD.

Pasul 2: Asociați adresa portofelului de primire a plăților și depuneți criptomonede.

Conectați-vă la contul personal și asociați adresa portofelului digital de primire a plăților.

Pasul 3: Alegeți un contract de mining în cloud

Accesați pagina contractelor și alegeți contractul de minerit corespunzător, în funcție de bugetul și planul dvs. de investiții.

Pasul 3: Selectați și achiziționați un contract de cloud mining.

Accesați pagina de contracte și alegeți contractul de mining potrivit în funcție de bugetul și planul dvs. de investiții.

Pasul 4: Intrarea în vigoare a contractului și generarea veniturilor

După finalizarea achiziției, platforma alocă automat resursele de putere de calcul, iar contractul de cloud mining începe să funcționeze. Puteți vizualiza în timp real veniturile obținute din minerit, pe care le puteți folosi pentru a achiziționa un nou contract sau pentru a solicita o retragere.

Exemple de contracte populare de mining：

Este necesar să achiziționezi un miner pentru cloud mining?

Nu. Platforma de cloud mining se ocupă de instalarea, funcționarea și întreținerea minerilor, iar utilizatorul trebuie doar să aleagă contractul de putere de calcul corespunzător.

Cloud mining este potrivit pentru începători?

Majoritatea platformelor de minerit în cloud funcționează în mod automat, astfel încât utilizatorii noi pot participa fără a fi nevoie să dețină cunoștințe tehnice specializate.

Ce criptomonede pot fi utilizate pentru cloud mining?

Platforma acceptă criptomonede populare precum BTC, ETH, XRP, DOGE, SOL, LTC, BNB și USDT

Concluzii

Dintre numeroasele platforme existente, ASDeFi se remarcă treptat prin ecosistemul său de putere de calcul în cloud bazat pe inteligență artificială. Prin integrarea resurselor centrelor de date globale, a clusterelor de minere ASIC specializate și a tehnologiilor inteligente de alocare a puterii de calcul, platforma oferă servicii automatizate de gestionare a activelor digitale. În același timp, ASDeFi își extinde în mod continuu prezența globală și îmbunătățește constant sistemul de securitate și experiența utilizatorilor, atrăgând astfel o atenție largă din partea utilizatorilor.

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