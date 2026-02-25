Ce a declarat John Davidson după scandalul de la premiile BAFTA

John Davidson, activist scoțian pentru sindromul Tourette și inspirația din spatele filmului „I Swear”, a ajuns în centrul atenției publice în timpul celei de-a 79-a ediții a Premiilor BAFTA, când ticurile sale vocale involuntare au perturbat ceremonia.

Printre acestea s-au numărat și cuvinte ofensatoare, inclusiv insulte rasiste, chiar în timp ce actorii Michael B. Jordan și Delroy Lindo, de la filmul „Sinners”, înmânau un premiu.

Davidson a explicat că forma sa particulară de sindrom Tourette include coprolalia – ticuri involuntare care implică limbaj obscen sau jignitor. „Acest simptom afectează între 10% și 30% dintre persoanele cu Tourette și poate fi extrem de dificil de gestionat, nu reflectă gândurile sau valorile mele și nu este o alegere conștientă”, a declarat activistul.

El a adăugat că stigma și discriminarea asociate cu această afecțiune provoacă suferință și izolare pentru cei care trăiesc cu ea.

În contextul incidentului de la BAFTA, echipa lui Davidson a transmis scuze către studioul „Sinners”, precum și către Jordan, Lindo și scenografa Hannah Beachler. Activistul a precizat că, deși era conștient de dificultățile pe care le-ar putea întâmpina, inclusiv după o operație cardiacă suferită cu doar cinci săptămâni înainte, nu a reușit să-și controleze ticurile.

„Creierul meu reacționează atât de rapid și ticurile sunt atât de agresive încât nu am capacitatea de a le reprima. În situații stresante, ele izbucnesc pur și simplu”, a explicat Davidson.

El a subliniat că ticurile sale nu reflectă intențiile, convingerile sau emoțiile sale: „Cuvintele pe care le am au fost simptome ale afecțiunii mele neurologice. Nu reprezintă caracterul sau valorile mele. Tot ce s-a auzit a fost un tic, nu o intenție”.

Davidson a mai precizat că, în trecut, studiourile și instituțiile de televiziune, inclusiv BBC, ar fi trebuit să fie mai pregătite pentru a preveni expunerea acestor ticuri în transmisiuni live. El a povestit că la gala BAFTA avea un microfon aproape de el și că, privind în urmă, crede că poziționarea a fost nepotrivită, dat fiind că ticurile sale sunt imprevizibile.

Activistul scoțian a mai explicat că adevărata provocare constă nu în ticuri, ci în percepțiile greșite ale publicului. Înțelegerea completă a sindromului Tourette poate reduce stigmatul și poate sprijini persoanele afectate, a mai spus Davidson, care și-a exprimat dorința ca oamenii să recunoască că ceea ce a fost auzit la BAFTA nu reflectă cine este el cu adevărat.