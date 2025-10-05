Când s-a dezis Mircea Eliade de legionari!

Mircea Eliade se dezice de legionari! Marele filosof s-a apropiat de Mișcarea Legionară prin prisma lui Nae Ionescu.

Revista vine cu o ofertă deosebit de interesantă . Numărul 86, Aprilie-Mai 2025, oferă articole tematice deosebite. Revista poate fi cumpărată de la chioșcurile de ziare sau de pe edituradecarte.ro. În plus, cu numai 12 lei pe ediție, îți poți descărca pe gadgetul preferat edițiile integrale ale acestei reviste pentru a-ți crea propria arhivă on-line.

Mircea Eliade i-a fost apropiat lui Nae Ionescu. A citit necrologul acestuia la funeraliile ideologului legionar. Identificarea ideologică a lui Mircea Eliade cu legionarii trebuie căutată în explorările sale spirituale, din Carpați în Himalaya și înapoi. La moartea lui Ionescu, Eliade era deja matur, avea 33 de ani. Va alege apoi să lucreze în diplomația antonesciană.

Mircea Eliade ajunge în exil, după 1945. Din Europa, va ajunge în SUA, la Chicago. Cum spectrul fascismului bântuia America, Eliade se va dezice de Mișcarea Legionară. În SUA, este profesor exact în perioada hippie și flower-power. El consumase droguri în ashramurile yogine în Himalaya.

Pasiunea generației „flower-power” pentru droguri a fost tentantă pentru marele istoric al religiilor, dar a evitat să se implice. Nu dorea să îi fie scos de la nafralina istoriei, trecutul de publicist în reviste legionare. Cumva, acest gest i-a permis și apariția unora din lucrările sale în limba română, deși el era refugiat.

O afirmaţie clasică din lu­mea serviciilor de in­formaţii este aceea care spune că „un serviciu de informaţii nu se im­provizează”. Cu alte cuvinte, arta ob­ţinerii, prelucrării şi valorificării informaţiilor care vizează siguranţa na­ţională nu se însușește peste noap­te, mijloacele şi metodele folosite în această activitate reclamă profesiona­lism şi abilitate, iar profesioniştii nu se formează în timp scurt și nici oricum.

Evenimentul Istoric, revistă lunară de istorie aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă. Dacă veți comanda o carte de pe edituradecarte.ro și includeți în comandă una din revistele Evenimentul Istoric și Capital nu veți avea costuri de livrare. Evenimentul Istoric vă ține la curent cu noutățile din domeniul temelor de istorie, pe canalul de Youtube Evenimentul Istoric dar și pe Canalul de Youtube Hai România!