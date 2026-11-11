Angajatorul nu poate reduce salariul unui angajat doar pentru că firma traversează o perioadă dificilă, pentru că dorește să diminueze cheltuielile sau pentru că este nemulțumit de activitatea acestuia.

În România, salariul este un element al contractului individual de muncă, iar modificarea lui se face, ca regulă, numai cu acordul ambelor părți. Există însă câteva situații prevăzute expres de lege în care veniturile unui salariat pot fi diminuate fără acordul său.

Regulile sunt stabilite prin Legea nr. 53/2003 – Codul muncii. Articolul 41 reglementează condițiile în care poate fi modificat contractul individual de muncă, inclusiv în ceea ce privește salariul.

Pentru angajați, diferența dintre o reducere negociată și una impusă unilateral de angajator este importantă, deoarece o diminuare nejustificată poate fi contestată.

Potrivit articolului 41 din Codul muncii, contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părților. Salariul este menționat explicit printre elementele contractuale care nu pot fi schimbate, în mod obișnuit, fără consimțământul angajatului.

Prin urmare, dacă un angajator dorește să reducă salariul de bază, trebuie să discute modificarea cu salariatul și să obțină acordul acestuia. Schimbarea se formalizează printr-un act adițional la contractul individual de muncă.

Simpla comunicare a unei decizii interne, invocarea unor pierderi financiare sau anunțarea unor măsuri de reorganizare nu reprezintă, prin ele însele, un temei legal pentru diminuarea salariului contractual.

Codul muncii prevede câteva excepții în care angajatorul poate lua măsuri care afectează veniturile salariatului.

Potrivit articolului 248, angajatorul poate dispune reducerea salariului de bază cu 5-10% pentru o perioadă de 1-3 luni, în cazul unei abateri disciplinare.

Această sancțiune nu poate fi aplicată arbitrar. Angajatorul trebuie să respecte procedura cercetării disciplinare prealabile, cu excepțiile prevăzute de lege, să stabilească abaterea și să emită o decizie de sancționare motivată.

Reducerea salariului poate fi aplicată și în cazul retrogradării din funcție, pentru o perioadă care nu poate depăși 60 de zile.

O altă situație este prevăzută de articolul 52 alineatul (3) din Codul muncii.

Dacă activitatea angajatorului este redusă temporar din motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile lucrătoare, acesta poate decide reducerea programului de lucru de la cinci la patru zile pe săptămână.

În această situație, salariul se diminuează proporțional cu reducerea timpului de lucru. Măsura poate fi menținută până la remedierea situației care a determinat diminuarea activității.

Există însă o condiție: angajatorul trebuie să consulte în prealabil sindicatul reprezentativ sau reprezentanții salariaților, după caz.

Această prevedere nu îi permite angajatorului să reducă pur și simplu salariile tuturor angajaților invocând dificultăți financiare. Este necesară respectarea condițiilor legale privind reducerea temporară a activității și a programului de lucru.

Evaluarea profesională nesatisfăcătoare nu îi oferă automat angajatorului dreptul de a micșora salariul de bază.

Dacă angajatul nu îndeplinește criteriile de performanță stabilite, angajatorul poate urma procedurile prevăzute de Codul muncii, inclusiv, în anumite condiții, procedura concedierii pentru necorespundere profesională.

O altă posibilitate este oferirea unui alt post, cu atribuții și salarizare corespunzătoare. Însă trecerea pe noul post și modificarea salariului presupun acordul salariatului.

Există o situație distinctă în cazul salariului cu o componentă variabilă. Dacă în contractul individual de muncă sau în documentele aplicabile sunt prevăzute bonusuri, comisioane ori prime condiționate de rezultate, valoarea acestora poate varia în funcție de criteriile stabilite. Această variație nu trebuie confundată cu reducerea salariului de bază.

Angajatul nu este obligat să accepte o reducere salarială propusă de angajator. Refuzul de a semna actul adițional nu constituie, în sine, o abatere disciplinară și nu poate fi sancționat doar pentru că salariatul nu este de acord cu diminuarea veniturilor.

Dacă nu există un temei legal pentru modificarea unilaterală, contractul individual de muncă rămâne în vigoare în forma inițială.

Inspectoratul Teritorial de Muncă poate verifica respectarea legislației și poate controla documentele care au stat la baza modificării salariului.

Salariatul care constată că a primit un salariu mai mic decât cel prevăzut în contract poate lua câteva măsuri:

Să solicite angajatorului, în scris, explicații privind diminuarea salariului.

Să verifice dacă a fost înregistrat un act adițional sau o decizie care justifică modificarea.

Să depună o sesizare la Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Să se adreseze instanței competente pentru recuperarea diferențelor salariale și, după caz, pentru contestarea măsurii angajatorului.

Drepturile salariale restante pot fi solicitate în termenul de prescripție de trei ani de la data la care fiecare drept era datorat, potrivit articolului 171 din Codul muncii.

De asemenea, angajatul trebuie să știe că salariul de bază nu poate coborî sub nivelul minim brut garantat în plată, pentru programul normal de lucru, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.