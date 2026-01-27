Când nu are voie o femeie să intre în biserică. Părintele Constantin Necula lămurește lucrurile

Părintele Necula a explicat care este momentul în care o femeie nu are voie să intre în biserică. Are legătură cu starea ei de spirit și nicidecum cu starea ei fizică.

Întrebat la o emisiune televizată despre momentul în care o femeie are dreptul să intre în biserică, părintele a lămurit aceasta dilemă. Potrivit lui, totul are legătură cu starea de spirit a femeilor.

”Cred că o femeie nu are voie să intre în biserică atunci când e supărată pe sine și pe cei din jurul lor, atât de mult că mai mult bodogăne decât se roagă. Când sunt neatente la marea dragoste pe care Dumnezeu o are pentru ele”, a explicat omul bisericii.

De asemenea preotul a explicat că nu există rațiune suficientă pentru care o femeie ar trebui dată afară din biserică. Dar decența din straiele femeilor nu trebuie să lipsească în fața lui Dumnezeu.

”Cred că e incorect să dăm afară femeile din biserică pentru orice, dar una dintre motive poate fi acesta: la biserică trebui să ajungi totuși îmbrăcată. Asta devine fundamental, să vii îmbrăcată. Cred că e fundamental să ne păstrăm decența. Decența este modul de a fi în biserică”, a mai spus părintele.

De altfel, omul bisericii a explicat că româncele sunt femei decente, care știu să se poarte în fața Domnului. ”Și cred cu tărie că femeia românca este o femeie decentă, așa cum știu eu femeile pe care le-am cunoscut în pelerinajele în care am fost la alte națiuni.

Femeile românce sunt femeie decente nu e nevoie de frunte plecată, ci de privire smerită și cucernică . Adică își dorește mai mult pe Dumnezeu decât să fie aplaudată de jur împrejur. Femeia româncă are calitatea asta și o are din plin”.