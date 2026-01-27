Social

Când nu are voie o femeie să intre în biserică. Părintele Constantin Necula lămurește lucrurile

Comentează știrea
Când nu are voie o femeie să intre în biserică. Părintele Constantin Necula lămurește lucrurileConstantin Necula. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Părintele Necula a explicat care este momentul în care o femeie nu are voie să intre în biserică. Are legătură cu starea ei de spirit și nicidecum cu starea ei fizică.

Femeile și biserica în viziunea părintelui Necula

Întrebat la o emisiune televizată despre momentul în care o femeie are dreptul să intre în biserică, părintele a lămurit aceasta dilemă. Potrivit lui, totul are legătură cu starea de spirit a femeilor.

rugăciune

Rugăciune. Sursa foto: Freepik

”Cred că o femeie nu are voie să intre în biserică atunci când e supărată pe sine și pe cei din jurul lor, atât de mult că mai mult bodogăne decât se roagă. Când sunt neatente la marea dragoste pe care Dumnezeu o are pentru ele”, a explicat omul bisericii.

Este incorect să dăm femeile afară din biserică

De asemenea preotul a explicat că nu există rațiune suficientă pentru care o femeie ar trebui dată afară din biserică. Dar decența din straiele femeilor nu trebuie să lipsească în fața lui Dumnezeu.

Mirel Curea, despre discursul președintelui la Focșani: „Primul moment când Nicușor Dan devine politician”
Mirel Curea, despre discursul președintelui la Focșani: „Primul moment când Nicușor Dan devine politician”
România finanțează cu 1,7 milioane de euro primul Inventar Forestier Național al Republicii Moldova
România finanțează cu 1,7 milioane de euro primul Inventar Forestier Național al Republicii Moldova

”Cred că e incorect să dăm afară femeile din biserică pentru orice, dar una dintre motive poate fi acesta: la biserică trebui să ajungi totuși îmbrăcată. Asta devine fundamental, să vii îmbrăcată. Cred că e fundamental să ne păstrăm decența. Decența este modul de a fi în biserică”, a mai spus părintele.

”Femeia româncă este decentă”

De altfel, omul bisericii a explicat că româncele sunt femei decente, care știu să se poarte în fața Domnului. ”Și cred cu tărie că femeia românca este o femeie decentă, așa cum știu eu femeile pe care le-am cunoscut în pelerinajele în care am fost la alte națiuni.

Femeile românce sunt femeie decente nu e nevoie de frunte plecată, ci de privire smerită și cucernică . Adică își dorește mai mult pe Dumnezeu decât să fie aplaudată de jur împrejur. Femeia româncă are calitatea asta și o are din plin”.

1
1
Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Bosz Goroy spune:
    27 ianuarie 2026 la 18:51

    Oameni buni, nu mai credeti in balivernele popilor.

Stiri calde

19:59 - Majorările de impozite din 2026, clarificate de Asociația Municipiilor. AMR cere consultări cu Guvernul pentru buget
19:51 - Washington Post își reduce personalul, angajații solicită sprijinul lui Jeff Bezos
19:45 - Ministrul Apărării s-a întâlnit cu o delegație a Congresului SUA la sediul MApN. Agenda discuțiilor 
19:36 - Mirel Curea, despre discursul președintelui la Focșani: „Primul moment când Nicușor Dan devine politician”
19:28 - Abonații Netflix, vizați de o înșelătorie prin care li ce cere să-și actualizeze abonamentele
19:19 - România finanțează cu 1,7 milioane de euro primul Inventar Forestier Național al Republicii Moldova

HAI România!

Mirel Curea, despre discursul președintelui la Focșani: „Primul moment când Nicușor Dan devine politician”
Mirel Curea, despre discursul președintelui la Focșani: „Primul moment când Nicușor Dan devine politician”
Radiografia violenței comisă de minorii din Cenei. Dan Andronic: E vorba de o crimă oribilă, mascată cu ajutorul altora
Radiografia violenței comisă de minorii din Cenei. Dan Andronic: E vorba de o crimă oribilă, mascată cu ajutorul altora
Nicușor Dan și Fantoma lui Ceaușescu. Andronic, Curea și Racoviceanu despre gafele politicienilor
Nicușor Dan și Fantoma lui Ceaușescu. Andronic, Curea și Racoviceanu despre gafele politicienilor

Proiecte speciale