Budapesta sfidează pactul UE privind migrația: Zero migranți, zero contribuții

Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei,Péter Szijjártó, a reafirmat poziția fermă a țării sale împotriva migrației, declarând că în 2026 Ungaria nu va permite intrarea niciunui migrant și nu va contribui financiar pentru relocarea acestora, menținând politica aplicată și în 2025.

Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei a avertizat că una dintre cele mai mari bătălii ale anului 2026 va fi opoziția țării față de pactul privind migrația de la Bruxelles, care va intra în vigoare din vară. Oficialul a spus că, deși decretul este prezentat ca o măsură de eficientizare a sistemului european de azil, în practică ar crea constrângeri pentru Ungaria.

„Este important să fie clar pentru toată lumea: la fel ca în 2025, nu vom permite niciunui migrant să intre în Ungaria în 2026 și nu vom plăti niciun forint maghiar pentru alți migranți”, a scris ministrul maghiar pe rețele sociale.

El a adăugat că este absurd ca țara să fie obligată să plătească pentru migrație, în condițiile în care a construit un gard la frontiera sa pe cheltuiala proprie și a protejat frontiera externă a UE timp de peste zece ani. În prezent, Ungaria este amendată cu 1 milion de euro pe zi pentru că nu permite accesul migranților în țară.

Szijjártó a mai afirmat că statele situate la vest de Ungaria „nu au acționat și nu au putut sau nu au vrut să se protejeze de migranți”.

Ministrul a declarat că anumite țări europene se confruntă cu o deteriorare semnificativă a situației de securitate și că sistemele lor sociale sunt deja suprasolicitate. Potrivit acestuia, acestea încearcă acum să transfere problema migranților prin Pactul privind Migrația.

Szijjártó a justificat poziția fermă a Ungariei împotriva măsurilor europene privind relocarea migranților. El a subliniat că țara sa nu va ceda presiunilor externe în această privință.