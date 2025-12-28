Premierul socialist al Regatului Unit primește cu brațele deschise un extremist care urăște „albii” și vrea uciderea „sioniștilor” și polițiștilor

Premierul socialist al Regatului Unit, Keir Starmer, l-a primit în țară, cu brațele deschise, pe un extremist islamist, care i-a etichetat pe britanici drept „câini și maimuțe”, a declarat că îi urăște pe albi și a cerut uciderea „sioniștilor” și a polițiștilor, potrivit The Telegraph.

Starmer a declarat că este „încântat” că Alaa Abd el-Fattah a sosit din Egipt vineri seară, după ce o interdicție de călătorie impusă de Cairo a fost ridicată în urma lobby-ului miniștrilor.

Abd el-Fattah, un activist cu dublă cetățenie britanico-egipteană, a declarat anterior că este un gest eroic ca cineva să ucidă „sioniști”, „inclusiv civili”. El i-a îndemnat pe londonezi să incendieze Downing Street, le-a spus susținătorilor săi să ucidă polițiștii și a spus că urăște oamenii albi.

Cabinetul britanic se confruntă acum cu tot mai multe solicitări de revocare a cetățeniei britanice pentru extremistul islamist, care i-a fost acordată în 2021, în timp ce se afla în închisoare în Egipt, alți activiști islamiști descriindu-l drept „deținut de conștiință”.

Disputa riscă să submineze încercările lui Sir Keir de a demonstra că guvernul laburist poate fi dur în privința migrației și amenință să eclipseze anunțul primelor restricții de viză impuse de Regatul Unit unei țări străine – Republica Democrată Congo – din cauza refuzului său de a primi înapoi migranți ilegali.

Robert Jenrick, secretarul din umbră pentru justiție, a scris o scrisoare prin care i-a cerut lui Keir Starmer să explice ce știa despre remarcile lui Abd el-Fattah, dacă le-a condamnat și dacă ar spune că guvernul nu „scuză și nu legitimează apelurile la violență împotriva poliției, evreilor sau israelienilor”.

Jenrick a declarat pentru The Telegraph: „Rușine prim-ministrului pentru că și-a stabilit «prioritatea maximă» din aducerea în țara noastră a unui extremist care a incitat la violență împotriva evreilor. Acest extremist oribil nu ar fi trebuit să mai pună niciodată piciorul în Marea Britanie”.

„Faptul că Starmer și cabinetul său îl lăudau acest om pe rețelele de socializare este cu adevărat dezgustător. Par a fi mai interesați să se apropie de islamiști, probabil în speranța zadarnică de a obține voturi, decât să asigure siguranța poporului britanic”, a mai spus Robert Jenrick.

Keir Starmer a declarat, după sosirea lui Abd el-Fattah în Marea Britanie, vineri, că acest caz a fost o „prioritate maximă” pentru guvern. Prim-ministrul a scris pe X: „Sunt încântat că Alaa Abd El-Fattah s-a întors în Marea Britanie și s-a reunit cu cei dragi, care trebuie să simtă o ușurare profundă.”

Însă a ieșit la iveală că, într-o serie de postări acum șterse de pe X, care datează de mai bine de un deceniu, Abd el-Fattah și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a „ucide” „sioniști” și și-a îndemnat, de asemenea, pe susținătorii săi să ucidă „toți polițiștii”.

În postările care au circulat pe rețelele de socializare sâmbătă, el a spus că consideră un gest „eroic” să ucidă „orice colonialiști și în special sioniști”, adăugând: „Trebuie să ucidem mai mulți dintre ei”.

În 2010, a scris pe X: „Dragi sioniști, vă rog să nu-mi vorbiți niciodată, sunt o persoană violentă care a susținut uciderea tuturor sioniștilor, inclusiv a civililor, așa că să vă ia naiba”.

Tot în același an, a scris: „Putem să ne întoarcem la uciderea sioniștilor, vă rog? Par să fie mai violenți atunci când ne limităm la non-violență”.

De asemenea, el a negat că a avut loc Holocaustul, scriind în 2010 că „nu a existat niciun genocid împotriva evreilor din partea naziștilor - la urma urmei, mulți evrei au mai rămas”. În 2010, el a scris: „Deci, câinii și maimuțele britanice geniale chiar cred că teroriștii își vor dezvălui planurile pe Twitter”.

Într-o serie de tweet-uri de pe contul său, postate între 2008 și 2010, l-a lăudat pe Osama Bin Laden, fondatorul al-Qaeda și creierul atacurilor teroriste din 11 septembrie asupra SUA. Și-a exprimat intenția de a se „alătura lui Bin Laden” în cinci ocazii diferite, spunând într-o postare: „Acum tot ce mă poate gândi este să mă alătur lui Bin Laden și să ucid câțiva americani”.

În anul următor, el a declarat că „polițistul nu este om”, adăugând: „Nu au drepturi, ar trebui să-i omorâm pe toți”. Într-o postare separată, el a scris: „Vă spun că urăsc oamenii albi”.

The Justice Secretary lauds a man who said all police officers should be killed. What is wrong with these people? https://t.co/zjfRNy2pxs pic.twitter.com/i7ayI5kiSA — Robert Jenrick (@RobertJenrick) December 27, 2025

Pe 8 august 2011, în toiul revoltelor din Londra și din Marea Britanie, dl Abd el-Fattah a declarat: „Acum, adevărata mea critică la adresa acestor revolte post-crimă comise de poliție este focalizarea greșită: incendiați City sau Downing Street sau vânați proștii polițiști.”

Remarcile lui Abd el-Fattah de pe rețelele de socializare au fost mult timp o cauză de controverse. Nominalizarea sa din 2014 la Premiul Saharov pentru Libertatea Gândirii a fost retrasă după descoperirea unui tweet din 2012 în care părea să ceară moartea „unui număr critic de israelieni”.

Alianța de extremă stânga radicală „Stânga Unită Europeană/Stânga Verde Nordică” (GUE/NGL), care l-a nominalizat inițial pentru premiu, a declarat la acea vreme: „Nu putem și nu vom tolera un astfel de comportament”.

Ca răspuns la retragerea nominalizării, Abd el-Fattah a scris o replică în Madr Masr, un ziar online independent egiptean, în care a susținut că tweet-urile sale au fost „scoase din context”. El a scris: „Președintele GUE/NGL a transmis acum un mesaj clar autorităților egiptene că orice solidaritate și sprijin internațional pe care îl am sunt fragile - ușor de distrus cu un tweet.”

Abd el-Fattah a susținut că, dacă este scos din context, tweet-ul citat ar putea părea „șocant”, dar a adăugat că face parte dintr-o „conversație privată” care a avut loc în timpul atacului Israelului asupra Gazei în cadrul Operațiunii Pilon de Apărare din 2012.

Apărându-și postările de pe rețelele de socializare, el a adăugat: „Tweet-ul a afirmat ceea ce pare a fi strategia de bază a majorității mișcărilor de eliberare națională, în special a celor care optează pentru rezistența armată: să facă prețul ocupației/colonizării/apartheidului prea scump pentru societatea care o susține.”

„Întrucât aceasta se întâmpla în timpul unui război, aveam în minte rezistența armată. Gândiți-vă la Vietnam sau Algeria; mulți ar spune că exact asta s-a întâmplat: după un număr critic de victime în războaiele asimetrice, populația civilă care susținea ocupantul a refuzat să-și continue sprijinul - în ciuda faptului că victimele suferite de societatea care se opunea colonizării erau mult mai mari.”

De asemenea, el a spus că este „complet împăcat cu un Orient Mijlociu cu Israelul”, dar se opune sistemului „apartheid” din țară. Abd el-Fattah a fost ulterior închis și a petrecut mai mult de un deceniu în închisoare în Egipt, sub diverse acuzații. .

Gideon Falter, directorul executiv al Campaniei Împotriva Antisemitismului, a declarat: „Fie guvernul nu a efectuat o căutare de bază, fie știa despre acest lucru și îl considera insuficient de important pentru a justifica o declarație”.

„În urma atacurilor teroriste letale asupra evreilor de la Manchester la Bondi, Marea Britanie are acum încă un rezident care vrea să vadă «sioniștii» uciși, cu excepția cazului în care trecerea timpului și o lungă perioadă petrecută în Egipt au dus la o regândire radicală din partea lui Alaa Abd el-Fattah.”

Gideon Falter a îndemnat miniștrii să revizuiască modul în care domnului Abd el-Fattah i s-a acordat cetățenia și să ia în considerare „dacă aceasta ar putea fi revocată acum”.

Gary Mond, președintele Adunării Naționale Evreiești, a declarat că „faptul că sistemul se închină la o astfel de persoană este un rechizitoriu oribil la adresa guvernului nostru și a priorităților sale”. Stop the Hate, o organizație caritabilă antirasism, i-a condamnat pe miniștri pentru că par să fi „legitimat implicit” opiniile domnului Abd el-Fattah.

Andrew Fox, cercetător senior la Societatea Henry Jackson, a declarat că primirea primită a domnului Abd el-Fattah de către miniștrii Cabinetului a fost „complet nejustificată”, adăugând: „Cel puțin, miniștrii ar trebui să condamne declarațiile sale, iar domnul El-Fattah trebuie să își ceară scuze și să își retragă public declarațiile, altfel nu merită niciun loc în societatea britanică.”

Dar un purtător de cuvânt al guvernului a declarat: „Domnul El-Fattah este cetățean britanic. A fost o prioritate de lungă durată, sub guvernele succesive, să se depună eforturi pentru eliberarea sa din detenție și să se reunească cu familia sa din Regatul Unit.”