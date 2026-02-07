Monden

„Brigitte Bardot a Cehiei”, actrița din „Arabela”, a încetat din viață. A lăsat în urmă o carieră impresionantă

Comentează știrea
„Brigitte Bardot a Cehiei”, actrița din „Arabela”, a încetat din viață. A lăsat în urmă o carieră impresionantăJana Brejchova. Sursa foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Actrița cehă de film și televiziune Jana Brejchova a murit vineri, la vârsta de 86 de ani, după o boală îndelungată, a raportat presa națională din Cehia, citând-o pe fiica sa, actrița Tereza Brodska, informează DPA.

O actriță iubită de milioane de oameni

Jana Brejchova, supranumită uneori “Brigitte Bardot a Cehiei” datorită frumuseții sale, a fost una dintre cele mai mari vedete ale cinematografiei cehoslovace și cehe.

Între 1958 și 1962, ea a fost căsătorită cu regretatul regizor și actor Milos Forman, care a devenit ulterior un regizor de succes la Hollywood și a câștigat două premii Oscar. Sora ei mai mică, Hana, care a murit în urmă cu mai puțin de doi ani, a fost și ea actriță.

Cinematografie

Cinematografie. Sursa foto. Pixabay

A pășit în lumea filmului la doar 13 ani

Născută pe 20 ianuarie 1940, în Praga ocupată de naziști, Jana Brejchova a crescut într-o familie cu opt copii și a obținut primul rol cinematografic la doar 13 ani.

Aproape toată Generația Z merge la psiholog. Terapia e noua normalitate
Aproape toată Generația Z merge la psiholog. Terapia e noua normalitate
Cel mai rău an din istoria omenirii. Cauzele care au transformat traiul de zi cu zi un Infern
Cel mai rău an din istoria omenirii. Cauzele care au transformat traiul de zi cu zi un Infern

Succesul a venit odată cu rolul elevei Jana în lungmetrajul “Higher Principle”, despre teroarea ocupației naziste din cel de-Al Doilea Război Mondial, pentru care a fost premiată la Festivalul de Film de la Locarno.

Celebra actriță, rol în serialul Arabela

Actrița a jucat și în Germania, inclusiv în lungmetrajul antifascist “The House in Karp Lane” din 1965. În Cehia, a interpretat un rol principal în popularul serial TV fantasy pentru copii “Arabela”, unde “Jana Brejchova o interpretează pe Regina din Ţinutul Poveştilor. Ea este mama prinţesei Arabela şi soţia Regelui Hyacint, conducători ai unei lumi magice pline de personaje de basm.”

Totodată, a jucat alături de fiica sa, Tereza Brodska, într-o dramă psihologică despre relația dintre mamă și copil.

Pe parcursul carierei, Jana Brejchova a primit numeroase distincții, printre care Medalia de Merit a Republicii Cehe și premiul cinematografic Bohemian Lion pentru întreaga activitate.

„A fost o actriţă excelentă, o legendă a cinematografiei cehoslovace şi o personalitate puternică, care a cucerit generaţii întregi de spectatori cu talentul şi farmecul său”, a scris premierul ceh Andrej Babis pe rețeaua de socializare X.

3
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:53 - Aproape toată Generația Z merge la psiholog. Terapia e noua normalitate
16:45 - Cel mai popular ulei de gătit. Efectele negative, rezultate dintr-un studiu recent
16:33 - Cel mai rău an din istoria omenirii. Cauzele care au transformat traiul de zi cu zi un Infern
16:26 - Clasamentul forței militare 2026: Rusia a depășit China și ocupă locul al doilea în lume după SUA
16:18 - Nana Falemi, declarație de dragoste pentru Piți: Am crezut că leșin
16:11 - Greva generală în învățământ, susținută de majoritatea profesorilor. Lista nemulțumirilor

HAI România!

Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu

Proiecte speciale