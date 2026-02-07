„Brigitte Bardot a Cehiei”, actrița din „Arabela”, a încetat din viață. A lăsat în urmă o carieră impresionantă

Actrița cehă de film și televiziune Jana Brejchova a murit vineri, la vârsta de 86 de ani, după o boală îndelungată, a raportat presa națională din Cehia, citând-o pe fiica sa, actrița Tereza Brodska, informează DPA.

Jana Brejchova, supranumită uneori “Brigitte Bardot a Cehiei” datorită frumuseții sale, a fost una dintre cele mai mari vedete ale cinematografiei cehoslovace și cehe.

Între 1958 și 1962, ea a fost căsătorită cu regretatul regizor și actor Milos Forman, care a devenit ulterior un regizor de succes la Hollywood și a câștigat două premii Oscar. Sora ei mai mică, Hana, care a murit în urmă cu mai puțin de doi ani, a fost și ea actriță.

Născută pe 20 ianuarie 1940, în Praga ocupată de naziști, Jana Brejchova a crescut într-o familie cu opt copii și a obținut primul rol cinematografic la doar 13 ani.

Succesul a venit odată cu rolul elevei Jana în lungmetrajul “Higher Principle”, despre teroarea ocupației naziste din cel de-Al Doilea Război Mondial, pentru care a fost premiată la Festivalul de Film de la Locarno.

Actrița a jucat și în Germania, inclusiv în lungmetrajul antifascist “The House in Karp Lane” din 1965. În Cehia, a interpretat un rol principal în popularul serial TV fantasy pentru copii “Arabela”, unde “Jana Brejchova o interpretează pe Regina din Ţinutul Poveştilor. Ea este mama prinţesei Arabela şi soţia Regelui Hyacint, conducători ai unei lumi magice pline de personaje de basm.”

Totodată, a jucat alături de fiica sa, Tereza Brodska, într-o dramă psihologică despre relația dintre mamă și copil.

Pe parcursul carierei, Jana Brejchova a primit numeroase distincții, printre care Medalia de Merit a Republicii Cehe și premiul cinematografic Bohemian Lion pentru întreaga activitate.

„A fost o actriţă excelentă, o legendă a cinematografiei cehoslovace şi o personalitate puternică, care a cucerit generaţii întregi de spectatori cu talentul şi farmecul său”, a scris premierul ceh Andrej Babis pe rețeaua de socializare X.