Remo Girone, celebrul actor din serialul „Caracatița”, a murit la 76 de ani

Remo Girone, cunoscut pentru rolul său emblematic Tano Cariddi din serialul „La Piovra”, a murit la vârsta de 76 de ani în locuința sa din Monaco. Actorul italian a fost recunoscut atât pentru cariera sa impresionantă în teatru și cinema, cât și pentru contribuțiile sale la televiziunea internațională, potrivit La Stampa.

Remo Girone a început să studieze actorie de la o vârstă fragedă, demonstrând un talent evident pentru actorie. Născut în Asmara, Eritreea, pe 1 decembrie 1948, într-o familie de emigranți italieni, Girone s-a mutat la Roma la 13 ani pentru a urma Academia Națională de Arte Dramatice „Silvio d’Amico”,după ce a renunțat la studiile în economie.

Rolul care i-a definit cariera a venit în 1987, când a interpretat personajul Gaetano „Tano” Cariddi în serialul „La Piovra”. Tano Cariddi, contabilul corupt și nemilos, a devenit un simbol al relației complexe dintre mafie și finanțe, iar performanța lui Girone a captivat publicul italian și internațional.

Potrivit La Stampa, actorul a excelat și pe scena teatrului, jucând piese de Cehov și colaborând cu regizori de prestigiu precum Luca Ronconi, Orazio Costa și Peter Stein. Premiul câștigat la Festivalul de Teatru de la Edinburgh în 1996 pentru „Unchiul Vania” i-a consolidat recunoașterea internațională.

Girone și-a continuat cariera în cinema și televiziune, alternând între producții italiene și internaționale. A lucrat cu regizori de renume precum Marco Bellocchio, Miklós Jancsó, Ettore Scola, Peter Greenaway și Krzysztof Zanussi. În ultimii ani, a jucat în filme de mare succes , printre care „Le Mans 66” alături de Christian Bale și Matt Damon, precum și „The Equalizer 3” cu Denzel Washington.

Actorul a jucat divese personaje și în televiziune, cu roluri în „Il Grande Torino”, „Diritto di difesa” și seriale recente precum „Vostro Onore” și „Everybody Loves Diamonds”. De-a lungul carierei sale, a primit numeroase premii, inclusiv premiul pentru întreaga carieră la Premi Flaiano în 2021.

Remo Girone a murit în casa sa din Monaco, unde locuia împreună cu soția sa, actrița argentiniană Victoria Zinny, cu care era căsătorit din 1982. În ciuda faimei sale, actorul a fost cunoscut pentru discreția sa și pentru modestia cu care și-a trăit viața.