Bordea încă are nevoie de terapie: Câteodată simt nevoia să mănânc rahat cu cineva

Bordea încă are nevoie de terapie: Câteodată simt nevoia să mănânc rahat cu cineva
Cătălin Bordea a explicat la un podcast faptul că încă merge la terapie. Dar acum această alegere este făcută din nevoia de a împărtăși lucruri de zi cu zi, ca și unui prieten.

Cătălin Bordea merge la terapie ca la prieteni

Comediantul a explicat că nici acum nu a renunțat la terapie. Asta pentru că simte nevoia să vorbească despre ceea ce îi trece lui prin cap cu cineva. Mai ales că prietenii lui nu sunt mereu disponibil pentru această nevoie a lui. ”Câteodată simt nevoia să mănânc rahat cu cineva. Fără să mă întrerupă, să mă judece, să intre pe filmele mele.

Fain la o relație e și chestia asta. Că mai e prin casă pe acolo și ai mai citit tu ceva și vrei să împărtășești: ”hai, vino, bă, că uite ce am citit, au poze cu Marte reale”. Și aia zice: ”pleacă, mă de aici, cu rahaturile tale”. Dar e important că tu ai împărtășit”, a explicat acesta.

 Nu mai are umbre și demoni

De asemenea, acesta a explicat că mare parte din munca terapeutică a făcut-o. ”Eu nu pot acum să-mi sun prietenii să le spun toate rahaturile, lui Cortea îi mai spun. Că el intră pe firul meu și merge.

Dar asta cu terapia începem prin a vorbi la liber. Mai ales acum de un an de zile. Nu mai vin cu demoni, întuneric, umbre strămoși. Acum, o oră e chill, mai zic de una de alta și aia e”, a mai spus Cătălin Bordea.

Nu s-a ascuns că face terapie

Comediantul a fost unul dintre cei care a recunoscut că merge la terapie. Mai ales că după episodul America Express și despărțirea de fosta sa soție, Bordea a ieșit cam șifonat din punct de vedere psihic. Așa că nu a ezitat să ceară ajutorul specialiștilor în acest sens.





