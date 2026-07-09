Cântăreața britanică Bonnie Tyler, celebra interpretă a unor hituri precum „Total Eclipse of the Heart”, „Holding Out for a Hero” și „It's a Heartache”, a murit la vârsta de 75 de ani.

Anunțul a fost făcut printr-un mesaj publicat pesite-ul oficial al artistei.

„Familia și echipa lui Bonnie sunt profund îndurerate să anunțe că Bonnie a încetat din viață în mod neașteptat, noaptea trecută, într-un spital din Portugalia, în urma bolii pentru care era tratată”, se arată în comunicatul oficial.

Reprezentanții artistei au precizat că vor reveni cu noi informații, însă au cerut respectarea vieții private a familiei în aceste momente dificile.

În luna mai, Bonnie Tyler a fost supusă unei intervenții chirurgicale de urgență la nivel intestinal, într-un spital din Portugalia. După operație, medicii au decis să o plaseze în comă indusă.

Luna trecută, purtătorul său de cuvânt anunța că artista ieșise din comă, însă starea de sănătate rămânea gravă, fiind internată la terapie intensivă.

Născută Gaynor Hopkins, în localitatea Skewen, din sudul Țării Galilor, Bonnie Tyler a fost descoperită de impresarul Roger Bell într-un club din Swansea.

Și-a lansat primul single, „Lost in France”, în 1977, însă succesul internațional a venit în același an cu piesa „It's a Heartache”, care a ajuns pe locul patru în clasamentul britanic și pe locul trei în topul american Billboard Hot 100.

Consacrarea definitivă a venit în 1983, odată cu lansarea piesei „Total Eclipse of the Heart”, compusă de Jim Steinman. Melodia a ocupat primul loc în topurile din Marea Britanie și Statele Unite și a devenit una dintre cele mai cunoscute balade rock din toate timpurile.

„Nu mă plictisesc niciodată să o cânt. Îmi place pentru că toată lumea abia așteaptă să cânte împreună cu mine”, declara artista într-un interviu acordat recent BBC.

Bonnie Tyler a primit o nominalizare la premiile Grammy pentru „Total Eclipse of the Heart”, dar și alte două nominalizări pentru albumul „Faster Than the Speed of Night” și pentru single-ul „Here She Comes”.

Tot Jim Steinman a compus și „Holding Out for a Hero”, unul dintre cele mai cunoscute cântece ale sale, inclus ulterior pe coloana sonoră a filmului Footloose și, ani mai târziu, în animația Shrek 2.

În 2013, Bonnie Tyler a reprezentat Regatul Unit la concursul Eurovision, unde s-a clasat pe locul 19.

În 2023, artista a fost decorată cu titlul de MBE (Member of the Order of the British Empire) pentru contribuția sa la muzică.

Anul trecut a lansat „Together”, o versiune dance a piesei „Total Eclipse of the Heart”, realizată împreună cu David Guetta și Hypaton.

În 2026, la 43 de ani de la lansare, versiunea originală a melodiei „Total Eclipse of the Heart” a depășit pragul de un miliard de ascultări pe Spotify, o performanță remarcabilă pentru una dintre cele mai iubite voci ale muzicii pop-rock.

Bonnie Tyler era căsătorită de peste 50 de ani cu Robert Sullivan.