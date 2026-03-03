Social

Actul normativ pe care îl așteaptă toți românii va fi publicat în Monitorul Oficial. Ce garanții primim

Actul normativ pe care îl așteaptă toți românii va fi publicat în Monitorul Oficial. Ce garanții primim
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni, despre plafonarea la gazele naturale, că în mod normal, în această săptămână, actul normativ va intra în Guvern pentru a fi adoptat și publicat în Monitorul Oficial. „Săptămâna asta, în mod normal, intrăm cu actul normativ în Guvern pentru a fi adoptat, publicat în Monitor Oficial, pentru ca toţi operatorii de furnizare să facă ofertele către consumatorii casnici”, a spus acesta, la un post TV.

Bogdan Ivan: Săptămâna asta intrăm cu actul normativ în Guvern pentru a fi adoptat

„Săptămâna asta, în mod normal, intrăm cu actul normativ în Guvern pentru a fi adoptat, publicat în Monitor Oficial, pentru ca toţi operatorii de furnizare să facă ofertele către consumatorii casnici, pentru ca şi cei de la Romgaz să vină cu oferta, pentru că ei deja sunt autorizaţi să fie operatori de furnizare la nivel naţional, pe modelul hydroelectric”, a explicat acesta, la Digi24.

Mecanismul propus limitează prețul gazelor la 310 lei pe MW

Bogdan Ivan a afirmat că actualul context, pe care nimeni nu îl putea anticipa cu trei zile în urmă, arată utilitatea măsurii propuse și a actului normativ elaborat. El a explicat că soluția prevede un preț plafonat la producător de 110 lei/MW, un tarif reglementat de 15 lei/MW pentru transport, un nivel maxim de 68 lei/MW pentru distribuție și 15 lei/MW pentru furnizare.

Bogdan Ivan

Bogdan Ivan. Sursa foto: Facebook/Bogdan Ivan

Ministrul a declarat că, în aceste condiții, chiar dacă toți operatorii din lanțul economic ar aplica nivelurile maxime, prețul gazelor naturale nu ar putea depăși 310 lei/MW, care reprezintă plafonul stabilit în prezent.

Bogdan Ivan: Dacă nu am fi pregătit acest mecanism, nu am fi putut să păstrăm preţul pentru consumatorul final

Potrivit ministrului, în lipsa acestui mecanism, autoritățile nu ar fi putut anticipa evoluțiile din piață și nu ar fi reușit să mențină prețul pentru consumatorul final.

„Dacă nu am fi pregătit acest mecanism care, repet, nu aveam de unde să ştim că urmează acest conflict armat în Orientul Mijlociu, dar care ne pregăteşte pentru situaţii neprevăzute, nu am fi putut să anticipăm şi să păstrăm preţul pentru consumatorul final. Am văzut de nenumărate ori situaţia în care statul s-a prins abia după ce s-a întâmplat răul. De această data, am fost cu un pas înainte şi am anticipat şi am venit cu soluţia înainte de a fi o problemă în piaţa din România”, a explicat acesta.

