Actul normativ pe care îl așteaptă toți românii va fi publicat în Monitorul Oficial. Ce garanții primim

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni, despre plafonarea la gazele naturale, că în mod normal, în această săptămână, actul normativ va intra în Guvern pentru a fi adoptat și publicat în Monitorul Oficial. „Săptămâna asta, în mod normal, intrăm cu actul normativ în Guvern pentru a fi adoptat, publicat în Monitor Oficial, pentru ca toţi operatorii de furnizare să facă ofertele către consumatorii casnici”, a spus acesta, la un post TV.

Potrivit ministrului, în mod normal, în această săptămână, actul normativ va fi introdus în Guvern pentru a fi adoptat și publicat în Monitorul Oficial.

„Săptămâna asta, în mod normal, intrăm cu actul normativ în Guvern pentru a fi adoptat, publicat în Monitor Oficial, pentru ca toţi operatorii de furnizare să facă ofertele către consumatorii casnici, pentru ca şi cei de la Romgaz să vină cu oferta, pentru că ei deja sunt autorizaţi să fie operatori de furnizare la nivel naţional, pe modelul hydroelectric”, a explicat acesta, la Digi24.

Bogdan Ivan a afirmat că actualul context, pe care nimeni nu îl putea anticipa cu trei zile în urmă, arată utilitatea măsurii propuse și a actului normativ elaborat. El a explicat că soluția prevede un preț plafonat la producător de 110 lei/MW, un tarif reglementat de 15 lei/MW pentru transport, un nivel maxim de 68 lei/MW pentru distribuție și 15 lei/MW pentru furnizare.

Ministrul a declarat că, în aceste condiții, chiar dacă toți operatorii din lanțul economic ar aplica nivelurile maxime, prețul gazelor naturale nu ar putea depăși 310 lei/MW, care reprezintă plafonul stabilit în prezent.

Potrivit ministrului, în lipsa acestui mecanism, autoritățile nu ar fi putut anticipa evoluțiile din piață și nu ar fi reușit să mențină prețul pentru consumatorul final.